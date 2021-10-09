Режиссер из Карелии Олег Липовецкий возглавил театр «Шалом» в Москве

Новым художественным руководителем Московского еврейского театра «Шалом» назначен актер и режиссер из Карелии Олег Липовецкий.

Олег Липовецкий вступит в должность худрука столичного театра «Шалом» второго декабря. Об этом информирует официальный сайт мэра Москвы.

«Предложение Департамента культуры стать художественным руководителем Московского еврейского театра „Шалом“ — большая честь и ответственность. У истоков еврейского театра в России стояли великие мастера сцены и общественные деятели: Алексей Грановский, Соломон Михоэлс и другие. У еврейской культуры богатые традиции. Но в то же время ее неотъемлемое качество — открытость и восприимчивость ко всему новому и современному. Надеюсь, что вместе с единомышленниками мы сможем создать условия для ее успешного выполнения», — заявил Олег Липовецкий.

Основатель и бывший худрук театра Александр Левенбук сказал, что пришло время передать свои полномочия Олегу Липовецкому.

«Олег Липовецкий прекрасно понимает ответственность и специфику национальных особенностей театра. Сегодняшнее руководство театра, в свою очередь, считает своим долгом передать новому руководителю творческий и организационный опыт, накопленный за 33 года работы театра. Это относится в первую очередь к репертуару, который в еврейском театре не выбирается, а создается, к составу труппы, национальным обычаям и многим другим деталям. При этом решение, естественно, должен принимать новый худрук. А мы будем помогать ему советами. Думаем, что между нами достигнуто полное взаимопонимание», — добавил он.

Олег Липовецкий — режиссер, продюсер, создатель и художественный руководитель Международного конкурса новой драматургии «Ремарка».

В 1999 году Олег Липовецкий окончил студию актерского мастерства при театре «Творческая Мастерская», а с 1998 по 2011 годы в качестве актера и режиссера служил в этом театре. В 2010-м окончил режиссерский факультет Театрального института имени Бориса Щукина. В Центре культурных инициатив (Петрозаводск) работал главным режиссером с 2011 по 2014 годы. Поставил более тридцати спектаклей в театрах, расположенных в России, говорится на сайте мэра Москвы.

Театр «Шалом» появился в Москве в 1988 году. Его репертуар посвящен еврейским культуре и традициям, но при этом предназначен для представителей различных национальностей. Спектакли проходят на русском языке с элементами идиша. Александр Левенбук является основателем театра и руководил им с 1987 года.