Реклама

Режиссер из Карелии Олег Липовецкий возглавил театр «Шалом» в Москве

Новости. Культура
11:44, 09 Октября 2021
фото: Олег Липовецкий / ВК

Новости партнеров

Новым художественным руководителем Московского еврейского театра «Шалом» назначен актер и режиссер из Карелии Олег Липовецкий.

Олег Липовецкий вступит в должность худрука столичного театра «Шалом» второго декабря. Об этом информирует официальный сайт мэра Москвы.

«Предложение Департамента культуры стать художественным руководителем Московского еврейского театра „Шалом“ — большая честь и ответственность. У истоков еврейского театра в России стояли великие мастера сцены и общественные деятели: Алексей Грановский, Соломон Михоэлс и другие. У еврейской культуры богатые традиции. Но в то же время ее неотъемлемое качество — открытость и восприимчивость ко всему новому и современному. Надеюсь, что вместе с единомышленниками мы сможем создать условия для ее успешного выполнения», — заявил Олег Липовецкий.

Основатель и бывший худрук театра Александр Левенбук сказал, что пришло время передать свои полномочия Олегу Липовецкому. 

«Олег Липовецкий прекрасно понимает ответственность и специфику национальных особенностей театра. Сегодняшнее руководство театра, в свою очередь, считает своим долгом передать новому руководителю творческий и организационный опыт, накопленный за 33 года работы театра. Это относится в первую очередь к репертуару, который в еврейском театре не выбирается, а создается, к составу труппы, национальным обычаям и многим другим деталям. При этом решение, естественно, должен принимать новый худрук. А мы будем помогать ему советами. Думаем, что между нами достигнуто полное взаимопонимание», — добавил он.

Олег Липовецкий — режиссер, продюсер, создатель и художественный руководитель Международного конкурса новой драматургии «Ремарка».

В 1999 году Олег Липовецкий окончил студию актерского мастерства при театре «Творческая Мастерская», а с 1998 по 2011 годы в качестве актера и режиссера служил в этом театре. В 2010-м окончил режиссерский факультет Театрального института имени Бориса Щукина. В Центре культурных инициатив (Петрозаводск) работал главным режиссером с 2011 по 2014 годы. Поставил более тридцати спектаклей в театрах, расположенных в России, говорится на сайте мэра Москвы.

Театр «Шалом» появился в Москве в 1988 году. Его репертуар посвящен еврейским культуре и традициям, но при этом предназначен для представителей различных национальностей. Спектакли проходят на русском языке с элементами идиша. Александр Левенбук является основателем театра и руководил им с 1987 года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-10-09 12:16:44
Какая прелесть :) Наконец то свалил. Еще бы фукса с собой прихватил - им обоим там самое место. Двое из ларца одинаковы с лица. Леопольдик, я правильно сказал ?
Leopol'd
2021-10-09 13:03:16
однозначно, Липовецкий возглавил пусть небольшой, но известный, московский театр. Твоё достижение в жизни - тявкать в небольшом, региональном интернет ресурсе.
Изя
2021-10-09 12:47:10
однозначно, любимчик ))) :)
Любознательный чел
2021-10-09 12:15:32
Молодцы евреи, везде теперь на первых ролях! Респект!
Но не пойму только: вот : и Украина и Россия управляется евреями,а консенсуса найти не могут!? Как так?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.10.2021, 15:33
Труп контрактника обнаружен в гарнизоне Карелии: предположительно, боец покончил с собой
04.10.2021, 06:40
Заслуженный учитель Карелии умерла в больнице после того, как прождала «скорую помощь» восемь часов
03.10.2021, 12:44
Сельскохозяйственная ярмарка в Петрозаводске: продуктов мало, цены высокие, продавцы без масок (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07.10.2021, 07:25
Выжил лишь один: стали известны подробности трагедии с затонувшим катером в Белом море
04.10.2021, 14:29
После открытия перекрестка-«осьминожки» в центре Петрозаводска одна из улиц станет тупиковой
06.10.2021, 22:03
Машины всмятку: серьезное ДТП с тремя фурами и микроавтобусом произошло на трассе в Карелии (ФОТО)

Аналитика

08.10.2021 17:05
Капитал
Избавиться от варикоза без боли и следа
Период пандемии — время вылечить варикоз, не откладывая. Учёные предупреждают, что варикозное расширение вен стало опаснее — оно усугубляет течение COVID-19, а сам вирус cоздаёт высокую угрозу тромбообразования — смертельно-опасного состояния.
Молокозаводы Карелии ведут свою игру? 9
08.10.2021 17:02
Мусорный тупик
08.10.2021 17:01
«Впереди нас ждет большая работа» 2
08.10.2021 14:43
Всегда на высоте
07.10.2021 15:47
Вся аналитика

Чтиво

04.10.2021 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»