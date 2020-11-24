Резидентам технопарка рассказали о мерах господдержки

Помощь в реализации продукции, организация участия в выставочной деятельности, маркетинговые услуги, субсидирование предприятий – эти и другие меры господдержки ведения и развития бизнеса обсудили на встрече с предпринимателями, зарегистрированными на промплощадке Южная промзона, представители регионального Минэка, Корпорации развития Республики Карелия и ФСК.

Технопарк "Южная промзона" – яркий пример государственно-частного партнерства – введен в эксплуатацию в апреле, а запущен в августе 2020 года. Идея его создания появилась после визита карельской делегации в сентябре 2018 года в китайскую провинцию Фуцзянь, где работает аналогичная производственная площадка. Этот первый подобный проект в России в сфере обработки природного камня представляет собой инженерно подготовленные для сдачи в аренду субъектам малого и среднего бизнеса помещения, позволяющие оперативно организовать производственные площадки с размещением на них оборудования производственного назначения.

На сегодняшний день в "Южной промзоне" зарегистрированы 4 компании, которые занимаются горной добычей и обработкой камня. Ожидается, что теперь их работа выйдет на новый уровень – в технопарке созданы все условия.

Как рассказала директор небольшой горнодобывающей компании Анна Дианова, они добывают и блоками продают габбро-диабаз с 2013 года. В этом году начали осваивать рынок готовой продукции. Надеются, что выполнению новых планов поможет мощнейшая материальная база технопарка.





- Так как мы сейчас находимся на самом старте нашего пути как производителя, для нас возможность изготавливать продукцию на таком современном оборудовании, используя высочайшие передовые технологии, современные, которые могут сейчас быть в камнеобработке – это, конечно, огромные возможности для развития, – сообщила Анна Дианова.

К услугам резидентов – самое передовое оборудование для камнеобработки – все готово к работе, станки установлены, сети подведены.

- Нашей компанией будет оказана всесторонняя поддержка для резидентов, в части и поставки сырья, в части поддержки продажи продукции на внешних рынках при необходимости. Мы надеемся выстроить здесь общий режим работы и в рамках взаимной поддержки осуществлять производственную деятельность, – подчеркнул директор управляющей организации ООО "Акцепт" Евгений Трифанов.

Кроме того, участники уникального для России проекта могут воспользоваться беспрецедентными мерами господдержки: субсидиями по линии минэка, специальными условиями при получении кредитов, а также услугами, оказываемыми по линии Центра "Мой бизнес".

- Резиденты технопарка могут обращаться в Корпорацию развития Республики Карелия по любым направлениям поддержки: мы готовы оказывать помощь по участию в выставках, как российских, так и международных, в предоставлении различных маркетинговых услуг, составлении бизнес-планов, проведении технического и экологического аудитов, – отметила генеральный директор КРРК Марина Кувшинова.

По словам участников встречи, совместная работа позволит улучшить качество продукции, увеличить ее объемы. Что должно привести к укреплению позиций карельского рынка камнеобработки не только в контексте нашей страны, но и на мировой арене.