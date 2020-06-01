890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии первая группа зараженных COVID-19 строителей Белопорожской ГЭС доставлена в клинику
01.06.2020 20:12
МЧС Карелии показало сгоревшую квартиру, в которой погибла женщина (ФОТО и ВИДЕО) 1
01.06.2020 15:13
Таежный клещ идет на Запад
Новое
Сегодня 12:00
Пьяному медику не разрешили бороться с коронавирусом на Белопорожских ГЭС в Карелии (ВИДЕО) 5
01.06.2020 18:23
Военные закончили строительство нового терминала аэропорта Петрозаводска 1
01.06.2020 17:03

Резкий рост инвестиций был зафиксирован в Карелии до начала карантинных мероприятий

Новости. Экономика
09:56, 02 Июня 2020
Загрузка...

Объем инвестиций в основной капитал за январь-март 2020 года в Карелии достиг 6,8 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 24,2% больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

Данные приведены без учета субъектов малого предпринимательства.

В структуре инвестиций 81,7% составляют собственные средства компаний, еще 18,3% - привлечённые средства. В общем объеме привлеченных средств 12% - это бюджетные деньги.

Какие преференции от государства получают инвесторы в республике, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-06-02 12:20:15
Сейчас создадут супер "дата-центр" на заброшенной промплощадке в убитом посёлке Надвоицы за 8,5 млрд. рублей и всё с "инвестициями" будет в ажуре.
Гостья
2020-06-02 10:52:01
Где грань между госвливаниями из бюджета и частным капиталом?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
29.05.2020, 17:15
Кому нужна такая охота?
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
26.05.2020, 11:01
В России за сутки умерло и выздоровело рекордное число инфицированных коронавирусом
28.05.2020, 11:18
Женщину сбили в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 12:00
Обществоведение
Таежный клещ идет на Запад
Масштабные вырубки лесов и глобальное потепление способствуют продвижению клещей на север Европы.
Кому нужна такая охота? 4
29.05.2020 17:15
"На весах была судьба деревенского мужичка" 23
29.05.2020 15:57
"Мы задали высокую планку качественной офтальмологической помощи"
29.05.2020 15:00
Глава Минэка Карелии: "Жизнь продолжается, несмотря на коронавирус" 2
29.05.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

29.05.2020 13:32
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
29.05.2020 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»