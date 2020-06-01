Резкий рост инвестиций был зафиксирован в Карелии до начала карантинных мероприятий

Объем инвестиций в основной капитал за январь-март 2020 года в Карелии достиг 6,8 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 24,2% больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

Данные приведены без учета субъектов малого предпринимательства. В структуре инвестиций 81,7% составляют собственные средства компаний, еще 18,3% - привлечённые средства. В общем объеме привлеченных средств 12% - это бюджетные деньги. Какие преференции от государства получают инвесторы в республике, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".