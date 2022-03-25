Резкий рост заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в Петрозаводске

Заболеваемость ОРВИ в Петрозаводске за неделю выросла на 20,7%.

Об этом говорят данные регионального Управления Роспотребнадзора.

За отчетный период зарегистрировано 2768 новых заболевших жителей города. На карантин закрыт один класс в школе Петрозаводска и более 10 групп в детских садах.

Вместе с тем, несмотря на рост заболеваемости ее уровень в Петрозаводске остается ниже эпидемического порога на 23,9%.