Резкое сокращение прибыли произошло на карельских предприятиях

Чистая прибыль организаций Карелии в первом полугодии сократилась на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

Самый резкий спад произошел в добыче полезных ископаемых, где чистая прибыль упала на 96%.

В сфере обработки древесины и производстве изделий из дерева сальдированный финансовый результат сократился на 82%, в производстве пищевых продуктов – на 64%.

Причины назвал министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".