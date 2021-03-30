Результаты тестов на COVID-19 можно будет получить через госуслуги

Результаты теста на коронавирус можно будет получить в личном кабинете на "Госуслугах".

Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Сначала данные из лабораторий по защищенным каналам будут поступать в специальный референс-центр Роспотребнадзора, а затем – на портал, уточняется в сообщении кабмина.

"При этом на мобильных устройствах сведения будут отображаться в виде QR-кода, что сделает их считывание более удобным", — сказано в релизе.

Также в постановлении говорится, что в личный кабинет можно загрузить информацию о вакцинации, чтобы иметь возможность предъявить ее по месту требования. Для этого пользователю придется дать разрешение на передачу сведений.

Решение приняли по итогам пилотного проекта по обработке данных о тестах, который стартовал в ноябре 2020 года. Новый механизм должен сэкономить время при получении результатов и снизить количество поддельных справок. Также гражданам не придется самостоятельно отправлять информацию в Роспотребнадзор по возвращении из-за границы.