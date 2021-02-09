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Риелтор назвал типы квартир, которые лучше не покупать на "вторичке"

Новости. Общество
22:00, 09 Февраля 2021
фото: © Fotolia/ Anna Baburkina
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На стадии покупки квартиры всегда важно оценить будущую ликвидность объекта, считает эксперт.

Об этом рассказал агентству "Прайм" риелтор, основатель агентства недвижимости "Евгений Яшенков и партнеры" Евгений Яшенков.

По словам риелтора, вас должно насторожить, если квартира с очень хорошим ремонтом, но в очень плохом подъезде, доме, неблагополучном районе, или же если квартира слишком дешевая.

"В этом случае лучше докопаться до причины, а проще, просто не связываться", —  добавил эксперт.

Также лучше не рассматривать квартиры с неузаконенной грубой перепланировкой, а также "слишком специфические квартиры", расположенные в исторических домах, имеющие супер-маленькие помещения, слишком большие комнаты, коридоры. 

Не стоит приобретать жилье, если вы не уверены в чистоте сделки. Проблему могут представлять и неблагополучные соседи. Этот вопрос можно уточнить в личной беседе с консьержем. 

В свою очередь  управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин рекомендует не стесняться выяснять подробную информацию о квартире у агентов по недвижимости и у самих собственников.

При первой встрече, кроме выписки из Росреестра, необходимо запросить следующие документы: свидетельство о госрегистрации права (при наличии бумажного варианта в случае приобретения жилья до 2016 года);  правоустанавливающие документы на недвижимость: договор купли-продажи, приватизации, наследования или дарения; cправку из паспортного стола или выписку из домовой книги о зарегистрированных лицах; cправку об отсутствии задолженности по коммунальным платежам, электроэнергии, плате за телефон и капитальный ремонт — по закону долги не должны переходить на нового собственника, но фактически проблемы потом начнутся как раз у него; cправку из наркологического/психоневрологического диспансера о том, что продавец является дееспособным лицом и не состоит на учете; cправку о характеристиках помещения, из которой вы "достоверно узнаете" размеры помещения, подведенные коммуникации, а также сверите сведения с действительностью.

Также можно попросить у продавца техпаспорт. Расположение комнат, кухни и санузлов на плане квартиры должно быть идентично реальному состоянию помещений. "Если вы выявили несоответствие, лучше перестраховаться и отказаться от покупки, чтобы избежать последующих проблем", — говорит эксперт.

Если на документе стоит штамп "Разрешение на произведенное переоборудование/перепланировку в БТИ не предъявлено", значит, БТИ зафиксировало перепланировку, но сведений о ее согласовании не предъявлялось. 

Справка о ранее зарегистрированных лицах подскажет вам о том, не были ли зарегистрированы в квартире особые группы лиц: осужденные и отбывающие наказание в учреждениях ФСИН, лица, признанные безвестно пропавшими или снятые с учета в связи с отъездом в лечебные заведения.

Кроме того, следует сразу уточнить, планирует ли собственник указывать в договоре купли-продажи реальную стоимость объекта недвижимости. 

"Занижение цен при покупке вторичного жилья – нередкая практика, однако следует относиться к этому с настороженностью: во-первых, цена – существенное условие договора купли-продажи недвижимости, соответственно, вы берете на себя риск признания сделки недействительной при сокрытии цены и все вытекающие из этого последствия", — указывает Редин.

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