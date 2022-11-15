Ритейлеры в Карелии стали менее пессимистично смотреть в будущее

Ухудшения ситуации в розничной торговле в Карелии до конца года ожидают лишь 5% предприятий отрасли.

За три месяца доля пессимистов среди ритейлеров сократилась в 3 раза — летом их было 15%.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом опроса руководителей торговых организаций.

Большинство руководителей собираются увеличить или оставить без изменений оборот розничной торговли, 35% респондентов считают, что объём продаж в натуральном выражении вырастет. Увеличение прибыли ожидают 25%. Еще 10% собираются увеличить число работников.

Вместе с тем, 25% опасаются сокращения продаж, а почти каждая третья компания прогнозирует уменьшение прибыли.