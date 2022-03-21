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Ряд российских банков из-за санкций остался без импортного оборудования и средств защиты

Новости. Общество
16:00, 22 Марта 2022
фото: © Сергей Коньков / ТАСС

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Уход с российского рынка ведущих компаний по IT- и информбезопасности заставил кредитные организации пойти на экстраординарные меры.

Как сообщает «Коммерсантъ», существующие российские аналоги не охватывают весь рынок, и его участники вынуждены приобретать оборудование обанкроченных банков, в том числе на «Авито», а часть ПО доделывать самостоятельно либо скачивать с торрентов.

В Почта-банке пояснили «Коммерсанту», что на отечественные аналоги заменили программы для взыскания просроченной задолженности. В ВТБ перешли на российские серверы, системы хранения данных, сетевые коммутаторы, трансиверы и средства защиты от DDoS-атак. Представители других банков неофициально добавляют, что заменили на отечественные аналоги антивирусы, антиспамы, «песочницы» и т. д. Однако заменить можно лишь часть используемых решений, подчеркивают источники «Ъ».

По словам управляющего RTM Group Евгения Царева, российские аналоги могут быть либо менее эффективными, либо более дорогими.

Еще одним решением проблемы стало самописное ПО. «Сейчас многие быстро „пилят“ свое ПО под Linux, естественно, используют все без сертификации», — говорит собеседник в банке из топ-50. Но замена сертифицированных средств на несертифицированные возможна только при появлении документов регулятора, которые это разрешают, подчеркивает гендиректор SafeTech Денис Калемберг, и пока их нет.

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