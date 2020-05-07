"РКС-Петрозаводск" ежедневно следят за соблюдением мер профилактики коронавируса на предприятиях

В связи со сложившейся в мире эпидемиологической ситуацией и распространением коронавирусной инфекции изменилась жизнь каждого из нас.

Кого-то эти изменения коснулись больше, кого-то – в меньшей степени, но так или иначе нет ни одного человека, который не заметил бы, как меняются условия труда и жизни людей. Теперь по-новому "живут" даже производства, заводы, фабрики.

Ресурсоснабжающим организациям нельзя останавливаться, они работают, несмотря ни на что, для того чтобы у людей были свет, тепло, вода. "РКС-Петрозаводск" поставляет жителям города холодную, горячую воду и тепло, работа этой компании тоже изменилась.



"РКС-Петрозаводск" заботится о сотрудниках и своих потребителях, разумеется, предприятие следит за качеством воды, которая поступает в дома петрозаводчан, но и это еще не все. Каждый день сотрудники отдела охраны труда и промышленной безопасности следят за выполнением мер профилактики распространения коронавируса. У работников всех участков АО "ПКС-Тепловые сети" и АО "ПКС-Водоканал" ежедневно проверяют соблюдение мер безопасности. Утро сотрудников "РКС-Петрозаводск" начинается с обязательного измерения температуры тела и занесения данных в специальный журнал. Работникам необходимо носить респираторы или маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты. На участках проводится дезинфекция помещения. Сотрудники отдела охраны труда и промышленной безопасности проверяют наличие антисептиков, средств гигиены на объектах. Каждый работник в компании осведомлен о способах защиты от коронавируса.

Все эти правила помогут сотрудникам "РКС-Петрозаводск" и клиентам компании остаться здоровыми. Несмотря на то что соблюдение мер безопасности занимает время и требует концентрации внимания, это самый надежный способ остановить коронавирусную инфекцию. "РКС-Петрозаводск" делает все возможное, чтобы в период самоизоляции вы ощущали себя комфортно и в безопасности. Вам лишь остается быть дома и не забывать оплачивать коммунальные услуги вовремя.