"РКС-Петрозаводск" и администрация города приступили к благоустройству сквера на Варкауса

"РКС-Петрозаводск" и администрация Петрозаводского городского округа приступают к облагораживанию сквера, расположенного на наб. Варкауса, в створе ул. Ленинградской.

Напомним, в прошлом году администрация Петрозаводского городского округа и АО "ПКС-Водоканал" подписали соглашение о благоустройстве территории, прилежащей к водопроводным очистным сооружениям (ВОС). Теперь любимое петрозаводчанами место отдыха станет по-современному оборудованным для прогулок всей семьи.

С предложением облагородить территорию выступили сотрудники "РКС-Петрозаводск", и к столетию республики сквер будет обновлен до неузнаваемости!

В прошлом году у петрозаводчан и гостей города была возможность поучаствовать в создании проекта сквера – "РКС-Петрозаводск" принимали идеи по благоустройству сквера от всех желающих. Настало время воплощения идей в жизнь. По итогам заседания представителей отдела экологии администрации города и "РКС-Петрозаводск" 29 января были решены ключевые вопросы благоустройства территории: во время разработки проекта, дизайнеров попросили учесть предложения горожан.

В сквере планируется установить качели для взрослых, качели для мамы с ребенком, питьевой фонтан, дорожки для прогулок, интерактивную площадку с водными объектами, сенсорный сад (зонированный участок, наполненный песком, шишками и т.д., по которому можно ходить босиком), парковку для велосипедов, возможно, на территории определят зону для барбекю.

Презентация проекта состоится уже весной. А пока "РКС-Петрозаводск" совместно с администрацией города займутся подготовкой сквера к будущим работам: уже 4 февраля обозначат деревья, которые необходимо снести, срубить их планируется в ближайшее время. Как только растает снег, "РКС-Петрозаводск" выровняют территорию и начнут строительные работы, высадят растения. В этом году администрация города планирует провести конкурс на лучший арт-объект, одна из номинаций конкурса – лучший арт-объект на территории сквера.