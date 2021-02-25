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"РКС-Петрозаводск" и "Сампо ТВ 360" провели совместную акцию по предотвращению кражи люков

Новости. Общество
18:13, 26 Февраля 2021
фото: РКС - Петрозаводск
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Не прошло и двух месяцев с начала нового года, а петрозаводчане за это время украли уже 19 люков.

В прошлом году на колодцах не досчитались 184 люка. Компания "РКС-Петрозаводск" не устает напоминать о том, как это опасно. К сожалению, отсутствие крышки люка – это не мнимая угроза, а реальная: в колодцы падают люди и получают опасные травмы. Почему воры ставят несколько сотен рублей выше чьей-то жизни непонятно, но факт остается фактом: люки продолжают воровать, а неофициальные пункты приема эти люки принимают. Через несколько дней наступит весна, вскоре растает снег, и, как правило, кражи люков станут происходить чаще.

"РКС-Петрозаводск" совместно с журналистами телекомпании "Сампо ТВ 360" провели акцию, в ходе которой напомнили работникам пунктов приема металлолома, что крышки люков несут в такие пункты воры, и их нужно наказывать. Сотрудникам пунктов приема раздали плакаты, где указаны контакты диспетчерских служб – туда можно обратиться в случае обнаружения пропажи люка, также работников попросили не принимать крышки, а в случае, если ворованные люки попытаются сдать, обращаться в полицию.

Второго марта в 20 часов 45 минут на канале "Сампо ТВ 360" и в 18 часов 45 минут на телеканале "ОРТ" в новой программе "Самое время" Ефим Овчинников расскажет зрителям о том, чем опасны открытые люки, и куда обращаться в случае, если вы обнаружили такой колодец.

А "РКС-Петрозаводск" напоминает петрозаводчанам, что в компании реализован сервис "Водный сигнал". Если вы увидели колодец без люка, с помощью мессенджеров WhatsApp или Viber на номер телефона 8 911 4300547 отправьте фото открытого колодца и укажите адрес его местонахождения. Сообщение о пропаже также можно отправить и по электронной почте signal@rks.karelia.ru или на сайте АО "ПКС-Водоканал" (для этого на главной странице сайта нужно перейти в раздел "Сообщить о проблеме"). Пожалуйста, не проходите мимо открытых колодцев! Если вы вовремя просигнализируете о пропаже, вы спасете жизнь, быть может, и не одну.

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