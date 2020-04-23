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"РКС-Петрозаводск" оплатит квитанции ветеранов Великой Отечественной войны

Новости. Общество
11:47, 24 Апреля 2020
фото: © "РКС-Петрозаводск"
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Уже на следующей неделе ветераны Великой Отечественной войны начнут получать "нулевые" квитанции за услуги водоснабжения и водоотведения от ООО "КРЦ" и за электроэнергию от ООО "Энергокомфорт. Карелия".

Такую акцию "Российские коммунальные системы" организуют в честь празднования 75-летия Победы и в знак благодарности ветеранам, сражавшимся в Великой Отечественной войне. Ветераны получат необычный платежный документ с отметкой "оплачено" и указанием суммы "0 рублей". Услугами ООО "КРЦ" на данный момент пользуются 146 ветеранов, ООО "Энергокомфорт. Карелия" – 126, и все они получат оплаченные квитанции за апрель.

Акция "Квитанция победы" пройдет и в других регионах присутствия компании "Российские коммунальные системы".

"Подвиг, который совершили наши деды и прадеды, невозможно недооценить. Мы все в великом долгу перед ними. В знак благодарности за участие в Великой Отечественной войне мы выпустили специальные "Квитанции Победы" для ветеранов во всех регионах присутствия "РКС", на которых наши дорогие победители увидят не только нулевую сумму, но и слова глубочайшего уважения и признательности за их великое дело", – говорит генеральный директор "Российских коммунальных систем" Игорь Дибцев.

"Квитанции Победы" не подлежат оплате. В случае, если абонент, несмотря на нулевую сумму в платежном документе, ошибочно произведет оплату за апрель, эта сумма будет учтена в счет погашения в следующем месяце. Акция распространяется на категории ветеранов, участвовавших в боевых действиях в период Великой Отечественной войны.

"РКС" желают крепкого здоровья всем ветеранам и поздравляют с наступающим Днем Победы.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-04-24 12:28:33
))) Половина коммуналки ветеранам компенсируется.
Весь пиар вокруг общей суммы тысяч в 100-150 потерь. Одна премия высокого менеджера.
По людски, эти организации (коммерческие АО, как они себя позиционируют) должны бы просто освободить от оплаты ветеранов этой войны. Не на месяц, раз в пять лет, а пожизненно!
Изя
2020-04-24 12:25:06
Ну чо , мелочь , но приятно , достойный поступок РКС , хоть что реальное без болтовни , как у отдельных персонажей в правительстве РэКа ..
кир
2020-04-24 12:05:31
У них повышенные пенсии, способны сами заплатить. Опять вековое враньё. :)
Гость
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