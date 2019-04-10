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Новости. Общество
11:45, 10 Апреля 2019
фото: Выступление А.В. Сафронова на отчетной конференции

"РКС-Петрозаводск" подвели итоги выполнения коллективного договора в 2018 году

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В Доме профсоюзов состоялась ежегодная совместная конференция по выполнению коллективного договора предприятий АО "ПКС-Водоканал" и АО "ПКС-Тепловые сети" в 2018 году.

Главный управляющий директор контура компаний "РКС-Петрозаводск" Александр Сафронов рассказал о том, что было сделано на предприятиях в финансово-экономической сфере, о молодежной политике предприятия и работе с коллективом.

За прошедший год объем инвестиционных вложений АО "ПКС-Водоканал" составил 70 миллионов рублей, АО "ПКС-Тепловые сети" - 29 миллионов рублей. Производительность труда, по сравнению с 2017 годом, выросла в АО "ПКС-Водоканал" на 9,9%, в АО "ПКС-Тепловые сети" - на 5,5%.

Коллективные договоры АО "ПКС-Водоканал" и АО "ПКС-Тепловые сети"  по сей день продолжают оставаться одними из лучших коллективных договор в республике. Как отметил директор по управлению персоналом "РКС-Петрозаводск" Владимир Владимирович Шарупич, важно отметить, что в 2018 году не было ни одного обращения работников предприятий в трудовую инспекцию, а это значит, что с коллективом ведется качественная работа, проходят регулярные встречи с работниками всех подразделений. Трудовые отношения на предприятии полностью соответствуют Трудовому кодексу РФ.

С 2017 года в "РКС-Петрозаводск" работает Молодежный совет. В прошлом году Молодежный совет проявил себя во внутрикорпоративных мероприятиях, являясь организаторами некоторых из них. Молодежный Совет уже второй год подряд реализует проект "Новогоднее чудо", помогая детям из "Заозерской средней общеобразовательной школы №10", в 2018 году члены Молодежного совета тесно сотрудничали с Петрозаводским техникумом городского хозяйства.

На предприятиях активно ведется работа по адаптации персонала, руководители подразделений обучаются работе с новыми технологиями и системами. Отдельное место в компании занимает конкурс профессионального мастерства "Дока". "Дока" - ежегодный конкурс среди рабочих профессий, где сотрудники "РКС" борются за звание лучшего. У тех сотрудников, которые становятся победителями регионального этапа, есть возможность побороться за первое место на всероссийском этапе конкурса. И уже не раз первыми на "Доке" становились сотрудники "РКС-Петрозаводск".

В августе 2018 года было подписано соглашение между Администрацией Петрозаводского городского округа и АО "ПКС-Водоканал" по благоустройству территории, прилежащей к водопроводным очистным сооружениям (ВОС). Теперь на этой территории будет сквер – место для отдыха петрозаводчан и гостей города.

Заработная плата работников в 2018 году была проиндексирована на 4% (по отношению к 2017 году). В 2018 году практику в АО "ПКС-Водоканал" смог пройти 21 студент, в АО "ПКС-Тепловые сети" - 46 студентов. Четыре студента ПетрГУ на протяжении всего 2018 года получали именную стипендию "РКС", в этом году на стипендию вновь был объявлен конкурс.

Гостем на конференции стал Пахомов Андрей Владимирович, председатель Карельской республиканской общественной организации Профсоюза жизнеобеспечения: "Я не первый раз нахожусь на конференции по коллективному договору, и должен заметить, что в зале тишина. Это значит, что коллектив поддерживает руководство, что не может не радовать. Если вам нужна будет наша помощь, мы всегда готовы помочь.  Оценить работу по коллективному договору я хочу "хорошо", несмотря на то, что в рамках протокола существует лишь одна положительная оценка – "удовлетворительно", - подвел итоги встречи Андрей Владимирович.

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