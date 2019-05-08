"РКС-Петрозаводск" поздравили ветеранов

"РКС-Петрозаводск" поздравили с наступающим праздником, Днем Победы, ветеранов, которые в разное время работали в Петрозаводских коммунальных системах.

Их осталось всего 15 человек. Объединенная первичная профсоюзная организация и сотрудники "РКС-Петрозаводск" вручили ветеранам памятные и денежные подарки. Наши ветераны, старшее поколение, редко меняли место работы, чаще всего они всю жизнь были верны одному предприятию. Получается, что на предприятии и проходила их жизнь. Ветераны помнят, как развивался город, а вместе с ним и коммунальные системы, и эта память очень важна для нас! Спасибо им, не жалевшим жизни на войне, а потом и на жизненно важных для города предприятиях коммунальной сферы. К сожалению, ветеранов с каждым годом становится все меньше, но с каждым годом встречам с сотрудниками "РКС-Петрозаводск" ветераны радуются все больше! Их счастливые глаза, улыбки – и веселые, и слегка печальные, истории о войне (а у каждого эта история своя) бесценны. Все тяготы и лишения наши ветераны смогли преодолеть, и благодаря им мы живем в мирное время. Пока жива память о войне, больше на земле ее быть не должно.

Сегодня молодежный совет "РКС-Петрозаводск" поздравил с наступающим праздником коллег, ребята вручили каждому сотруднику символ победы в Великой Отечественной войне – георгиевскую ленточку и приглашение в акции, посвященной 9 мая. Завтра сотрудники "РКС-Петрозаводск" на площади Ленина возложат цветы к Вечному огню, вручат гвоздики ветеранам и поздравят их с великим праздником.

Коллектив "РКС-Петрозаводск" поздравляет всех с Днем Победы! Пусть всегда над головой будет мирное небо!

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