"РКС-Петрозаводск" поздравляет учащихся вузов и учреждений профобразования с Днем студента

Компания поздравляет всех студентов, в том числе и своих сотрудников, потому как "РКС-Петрозаводск" предоставляет возможность совмещать работу и обучение в вузе.

Более того, сотрудникам, получающим образование, предоставляется учебный отпуск, таким работникам положена и материальная помощь. Компания выплачивает именные стипендии одаренным студентам вузов: 10 тысяч рублей ежемесячно уже получают четыре студента Петрозаводского государственного университета, обучающихся в области технических наук.

"РКС-Петрозаводск" тесно сотрудничает с Петрозаводским техникумом городского хозяйств, и в этот день студентов техникума поздравляют сотрудники компании, по совместительству преподаватели и кураторы техникума:

"Желаю своим теплотехникам легких беспроблемных сессий, добрейших преподавателей! Сдавать сессию без хвостов и желательно на стипендию. И пусть выбранная профессия окажется вашим призванием!" – передает свои поздравления Оксана Александровна Ларикова, инженер производственно-технического отдела АО "ПКС-Тепловые сети".

Илья Вадиславович Михачев, начальник отдела энергобалансов АО "ПКС-Тепловые сети", желает ребятам "стараться быть лучшими в профессии, не останавливаться в собственном развитии и постоянно совершенствоваться с приобретением новых компетенций".

Начальник лаборатории АО "ПКС-Водоканал" Андрей Владимирович Платонов желает, "чтобы полученные знания пригодились не только на экзаменах, но и в жизни, и чтобы отличные оценки конвертировались в отличную зарплату, а годы студенчества вспоминались потом как лучшее время в жизни".

Алексей Владимирович Бузынин, мастер АО "ПКС-Тепловые сети" напутствует: "Ценными работниками на предприятии энергетического и технического профиля всегда считались люди, которые обладают не только базовыми знаниями и "зазубренными" основами происходящих процессов, но и имеющие представление о сути происходящих процессов и возможных неполадках и сбоях. Поэтому могу пожелать только упорства в учебе и скорейшего преодоления всех преград на пути к знаниям!"

"РКС-Петрозаводск" поддерживает талантливых и перспективных студентов, здесь всегда рады видеть студентов на практике, которая к тому же и оплачивается. Многие студенты после прохождения практики устраиваются работать в "РКС-Петрозаводск" уже на постоянной основе. С Днем студента! И пусть ваша профессия приносит вам радость, а людям пользу!

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