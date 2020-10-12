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"РКС-Петрозаводск" предостерегают абонентов: участились новые случаи мошенничества

Новости. Общество
16:33, 13 Октября 2020
фото: © "РКС-Петрозаводск"
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С началом осени в разы увеличилось количество новых случаев мошенничества во всех городах работы "Российских коммунальных систем", в том числе и в Петрозаводске.

Мошенники, представляясь сотрудниками водоканала, пытаются навязать жителям услуги по замене счетчиков и покупку фильтров для воды.

Обманных схем несколько, и во всех городах они похожи. По одной из схем недобросовестные компании раскладывают в почтовые ящики предупреждения о срочной необходимости поверки или замены счетчика, внешне напоминающие официальные квитанции. Есть и другая схема, по которой мошенники представляются специалистами водоканала, показывают фальшивые удостоверения и навязывают услуги, например, установку дополнительных фильтров на воду. Кроме того, мошенники под видом сотрудников водоканала входят в квартиры и совершают кражу имущества.

Совсем недавно в Петрозаводске мошенники ходили по домам района Ключевая, предлагая фильтры для воды за 30 тысяч рублей. Лжесотрудники водоканала обманывали доверчивых граждан: говорили о том, что скоро вода в районе станет грязной из-за ремонтных работ на сетях.

"Российские коммунальные системы" подготовили рекомендации, как не попасться на удочку мошенникам:

• Попросите показать удостоверение. Сотрудники водоканала посещают квартиры либо по заявке клиента, либо заранее предупреждают о своем визите.

• Узнайте дату очередной поверки своего счетчика. Счетчики воды нужно проверять, если истек период, который указан в акте предыдущей поверки. Срок поверки вашего счетчика вы можете узнать в колл-центре "Центра Единого Обслуживания" по телефону 56-04-31.

• Не пускайте в свою квартиру незнакомых, даже если они представляются специалистами водоканала, ЖЭКа или энергосбыта. Сотрудники водоканала не проверяют, есть ли течь в квартире. Именно такой уловкой мошенники часто пользуются, чтобы попасть в ваш дом. Внутридомовые трубы обслуживает ваша жилищная управляющая организация.

• Не устанавливайте фильтры. Водоканал не предлагает устанавливать дополнительные фильтры очистки воды, так как в них нет необходимости: водопроводная вода в ваших кранах соответствует стандартам питьевого качества.

• Предупредите своих родных и друзей о возможном мошенничестве. Попросите пожилых родственников не пускать в квартиру посторонних.

Если сотрудники водоканала попросили оплату за оказание каких-либо услуг на руки, сообщите об этом на прямую линию "Антикриминал" 8 800 250-82-34.

Будьте внимательны, чтобы не попасться на уловки мошенников.

 

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