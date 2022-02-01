«РКС-Петрозаводск» приглашает на работу слесарей

«РКС-Петрозаводск» одни из самых крупных представителей коммунальной отрасли в республике Карелия.

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АО «ПКС-Тепловые сети» обслуживает 16 котельных и 277 км сетей в двухтрубном исчислении. В этом году тепловым сетям Петрозаводска исполняется 60 лет, и все это время работники тепловых сетей обеспечивают комфорт петрозаводчан: обслуживают сети и котельные города.

Сейчас в «РКС-Петрозаводск» требуются слесари по обслуживанию тепловых сетей.

Обязанности работников:

— Осуществление включения, выключения, наладки и регулировки тепловых пунктов и объектов тепловых сетей (ПНС, КРП).

— Выполнение аварийного ремонта запорной и регулирующей арматуры объектов тепловых сетей, котельного хозяйства, тепловых пунктов.

— Устранение выявленных неисправностей без вывода оборудования котельных из рабочего состояния в пределах своей квалификации.

Заработная плата с учетом вычета налогов (на руки):

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 2 разряда – от 24 500 руб.

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 3 разряда – от 31 500 руб.

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда – от 37 000 руб.

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда – от 43 500 руб.

По вопросу трудоустройства обращайтесь по телефону 71-00-44.

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Сайт АО «ПКС-Тепловые сети»: http://pks-teplovyeseti.ru