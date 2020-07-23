"РКС-Петрозаводск" приглашают на онлайн-трансляцию открытия сквера

24 июля группа компаний "РКС-Петрозаводск" торжественно откроет сквер "Аквамарин", расположенный на набережной Варкауса рядом с водозаборными очистными сооружениями.

Сквер – подарок "РКС-Петрозаводск" к 100-летию республики Карелия. Этот год знаменательный не только для республики, но и для компании: в 2020 году 15 лет исполнилось группе компаний "РКС-Петрозаводск", 85 лет – Водоканалу.

Так как глава Карелии подписал распоряжение о том, что в массовых мероприятиях могут принимать участие не больше 20 человек, пригласить всех желающих на открытие сквера возможности нет, но в "РКС-Петрозаводск" нашли выход: будет вестись онлайн-трансляция мероприятия в группе "РКС-Петрозаводск" ВКонтакте, таким образом, каждый сможет увидеть торжественную церемонию открытия.

На мероприятии будут присутствовать глава Карелии Артур Парфенчиков, глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник, заместитель главы администрации Петрозаводского городского округа, председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев, генеральный директор АО "РКС-Менеджмент" Игорь Дибцев и главный управляющий директор ГК "РКС – Петрозаводск" Александр Сафронов.

Во время торжественного открытия сквера планируется вручить паспорт объекта Главе Петрозаводского городского округа, а также оставить послание потомкам: официальные лица запишут видео для будущего поколения, карту памяти с посланием поместят в капсулу времени. Открыть капсулу можно будет через 30 лет.