890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Доктор Воронцов ушел навсегда 1
23.07.2020 14:45
На YouTube-канале "Редакция" вышел сюжет о "деле Дмитриева" 17
23.07.2020 15:55
Брат погибшего в ДТП жителя Петрозаводска пожалуется в Генпрокуратуру на бездействие полиции (ВИДЕО) 5
Сегодня 06:40
Молодой сотрудник МЧС Карелии погиб в ДТП
Сегодня 07:50
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии 4
23.07.2020 15:06
"Лечебное" питание: рыба с червями 1
Сегодня 11:15

"РКС-Петрозаводск" приглашают на онлайн-трансляцию открытия сквера

Новости. Общество
11:00, 24 Июля 2020
фото: © "РКС-Петрозаводск"
Загрузка...

24 июля группа компаний "РКС-Петрозаводск" торжественно откроет сквер "Аквамарин", расположенный на набережной Варкауса рядом с водозаборными очистными сооружениями.

Сквер – подарок "РКС-Петрозаводск" к 100-летию республики Карелия. Этот год знаменательный не только для республики, но и для компании: в 2020 году 15 лет исполнилось группе компаний "РКС-Петрозаводск", 85 лет – Водоканалу. 

Так как глава Карелии подписал распоряжение  о том, что в массовых мероприятиях могут принимать участие не больше 20 человек, пригласить всех желающих на открытие сквера возможности нет, но в "РКС-Петрозаводск" нашли выход: будет вестись онлайн-трансляция мероприятия в группе "РКС-Петрозаводск" ВКонтакте, таким образом, каждый сможет увидеть торжественную церемонию открытия.

На мероприятии будут присутствовать глава Карелии Артур Парфенчиков, глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник, заместитель главы администрации Петрозаводского городского округа, председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев, генеральный директор АО "РКС-Менеджмент" Игорь Дибцев и главный управляющий директор ГК "РКС – Петрозаводск" Александр Сафронов.

Во время торжественного открытия сквера планируется вручить паспорт объекта Главе Петрозаводского городского округа, а также оставить послание потомкам: официальные лица запишут видео для будущего поколения, карту памяти с посланием поместят в капсулу времени. Открыть капсулу можно будет через 30 лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2020-07-24 13:39:09
Послание потомкам - это трогательно.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"
17.07.2020, 14:01
Председателя городского совета Петрозаводска подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей

Чтиво

23.07.2020 14:45
Частная жизнь
Доктор Воронцов ушел навсегда 1
Трагически оборвалась жизнь 32-летнего доктора Офтальмологического центра Карелии Андрея Александровича Воронцова.
"Это борьба с режимом, где в жертву принесен ребенок" 28
23.07.2020 09:13
Нижнее бельё, купальники и пижамы с большой скидкой
21.07.2020 11:55
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»