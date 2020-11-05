"РКС-Петрозаводск" приобрели вакуумную машину для обслуживания канализационных сетей

"РКС-Петрозаводск" приобрели новую вакуумную илососную машину, техника уже работает на благо петрозаводчан и устраняет засоры на сетях.

Современный автомобиль КАМАЗ-65115 заменил своего предшественника – КАМАЗ-5320. Вакуумная машина предназначена для очистки выгребных ям, откачки воды из канализационных колодцев и транспортировки откаченной жидкости к месту утилизации. Новенький КАМАЗ вмещает в себя бригаду слесарей и полностью соответствуем всем требованиям – это уже не первая вакуумная илососная машина КАМАЗ-65115 в АО "ПКС-Водоканал", КАМАЗ зарекомендовал себя как надежный автомобиль.



Своевременная замена техники помогает "РКС-Петрозаводск" оперативно устранять повреждения и засоры на сетях, такая подмога сотрудникам компании в качестве нового автомобиля актуальна: сейчас выросло число петрозаводчан, находящихся на самоизоляции и, к сожалению, растет и число засоров на сетях.



"РКС-Петрозаводск" обращаются к жителям города: "Пожалуйста, находясь дома, не забывайте о правилах пользования канализационными сетями!" А сотрудники "РКС-Петрозаводск" продолжат ежедневно делать свою работу несмотря ни на что, даже в период непростой эпидемиологической ситуации жителей города не оставят без рабочей канализации, горячих батарей и чистой водопроводной воды.