"РКС-Петрозаводск" приступили к замене тепловых сетей на двух улицах города

"РКС-Петрозаводск" в рамках реализации инвестиционной программы приступили к модернизации тепловых сетей, расположенных на улицах Железнодорожная и Шотмана.
Трубопровод служит жителям уже более 20 лет и нуждается в замене.
Сейчас сотрудники АО "ПКС-Тепловые сети" занимаются подготовкой временного трубопровода горячей воды, работы ведутся в районе Железнодорожной улицы.
В общей сложности АО "ПКС-Тепловые сети" заменят около 1,2 км сетей. Трубопровод, который проложат работники АО "ПКС-Тепловые сети", сделан из современных долговечных материалов: преизолированных стальных труб в пенополиуретановой изоляции.
"РКС-Петрозаводск" организовали строительно-монтажные работы таким образом, чтобы потребители не ощутили неудобств: как раз для этого сейчас подготавливают временный трубопровод, а основные работы по модернизации сетей будут проводиться в период плановых отключений отопления и горячего водоснабжения.
Завершить работы по замене трубопровода планируется к концу августа.
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