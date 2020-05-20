"РКС-Петрозаводск" приступили к замене тепловых сетей на двух улицах города

"РКС-Петрозаводск" в рамках реализации инвестиционной программы приступили к модернизации тепловых сетей, расположенных на улицах Железнодорожная и Шотмана.

Трубопровод служит жителям уже более 20 лет и нуждается в замене.



Сейчас сотрудники АО "ПКС-Тепловые сети" занимаются подготовкой временного трубопровода горячей воды, работы ведутся в районе Железнодорожной улицы.



В общей сложности АО "ПКС-Тепловые сети" заменят около 1,2 км сетей. Трубопровод, который проложат работники АО "ПКС-Тепловые сети", сделан из современных долговечных материалов: преизолированных стальных труб в пенополиуретановой изоляции.



"РКС-Петрозаводск" организовали строительно-монтажные работы таким образом, чтобы потребители не ощутили неудобств: как раз для этого сейчас подготавливают временный трубопровод, а основные работы по модернизации сетей будут проводиться в период плановых отключений отопления и горячего водоснабжения.



Завершить работы по замене трубопровода планируется к концу августа.