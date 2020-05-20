890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Полицию Петрозаводска возглавит новый руководитель? 8
Сегодня 06:40
"Даже если все откроется, народ первое время раздаст долги, потом начнет создавать кубышку," – бизнесмен Лукьянов о снятии ограничительных мер в Карелии
20.05.2020 16:03
Глава Карелии: В марте мы не были готовы к эпидемии 6
20.05.2020 16:42

"РКС-Петрозаводск" приступили к замене тепловых сетей на двух улицах города

Новости. Общество
14:46, 21 Мая 2020
фото: © "РКС-Петрозаводск"
Загрузка...

"РКС-Петрозаводск" в рамках реализации инвестиционной программы приступили к модернизации тепловых сетей, расположенных на улицах Железнодорожная и Шотмана.

Трубопровод служит жителям уже более 20 лет и нуждается в замене.

Сейчас сотрудники АО "ПКС-Тепловые сети" занимаются подготовкой временного трубопровода горячей воды, работы ведутся в районе Железнодорожной улицы.

В общей сложности АО "ПКС-Тепловые сети" заменят около 1,2 км сетей. Трубопровод, который проложат работники АО "ПКС-Тепловые сети", сделан из современных долговечных материалов: преизолированных стальных труб в пенополиуретановой изоляции.

"РКС-Петрозаводск" организовали строительно-монтажные работы таким образом, чтобы потребители не ощутили неудобств: как раз для этого сейчас подготавливают временный трубопровод, а основные работы по модернизации сетей будут проводиться в период плановых отключений отопления и горячего водоснабжения.

Завершить работы по замене трубопровода планируется к концу августа.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск
15.05.2020, 12:08
В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке
14.05.2020, 21:32
В Петрозаводске горит общежитие (ВИДЕО)
20.05.2020, 08:54
В Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса
15.05.2020, 09:14
Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 200 человек
19.05.2020, 13:32
В Петрозаводске выявлено 78 очагов коронавирусной инфекции

Аналитика

Сегодня 13:40
Капитал
"Даже пандемия не смогла сбить нас с намеченного курса" 1
Генеральный директор ООО "Карелия Палп" Юрий Айвазов рассказал о работе крупнейшего российского экспортера газетной бумаги в условиях пандемии коронавируса.
"Все поняли, что от государства ждать нечего" 36
20.05.2020 16:00
Архиерей под наблюдением 15
19.05.2020 15:28
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 4
18.05.2020 15:59
"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты" 8
15.05.2020 16:42
Вся аналитика

Чтиво

20.05.2020 09:30
Кофе со сливками
Скульптор красоты
Гость рубрики "Кофе со сливками" – пластический хирург Александр Зайцев.
"Мы прогнозируем, что не вытянем"
19.05.2020 13:20
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 7
14.05.2020 14:46
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске запустили троллейбусы
18.05.2020 11:14
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»