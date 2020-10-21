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"РКС-Петрозаводск" продлевают срок ограничения очного приема

Новости. Общество
16:53, 22 Октября 2020
фото: © "РКС-Петрозаводск"
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"Центр Единого Обслуживания" группы компаний "РКС-Петрозаводск" и "Центр Обслуживания Клиентов" ООО "Энергокомфорт". Карелия" продлевают срок ограничения очного приема физических лиц до 9 ноября.

"Центр Единого Обслуживания" группы компаний "РКС-Петрозаводск", расположенный по адресу ул. Гоголя, д.60  и "Центр Обслуживания Клиентов" ООО "Энергокомфорт". Карелия", расположенный по адресу ул. Кирова, д.49а, продолжат работать в дистанционном формате.

Если у вас есть вопросы к ООО "Энергокомфорт". Карелия", касающиеся электроснабжения жилых помещений, то записаться на прием можно по телефону 33-26-60 (время приема звонков с 8.30 до 16.30), а вот "ЦЕО" на ул. Гоголя, д.60 обслуживает клиентов исключительно дистанционно. Если у вас есть вопросы к АО "ПКС-Водоканал" или ООО "КРЦ", звоните по телефону колл-центра 56-04-31.

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