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Новости. Общество
09:48, 03 Июля 2019

"РКС-Петрозаводск" сотрудничает  с образовательными учреждениями

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Как устроена работа отделов HR в "РКС-Петрозаводск" недавно рассказали студентам, обучающимся по направлению "Управление персоналом" на заочном отделении ПетрГУ.

Встреча сотрудников "РКС-Петрозаводск" и студентов ПетрГУ произошла в рамках прохождения летней практики. Сотрудники дирекции по управлению персоналом с радостью ответили на все вопросы студентов.

Компании есть о чем рассказать: на производстве активно внедряются кайдзен-технологии (те же, что применяют, например, на заводах Toyota), также на предприятии большое внимание уделяется новым сотрудникам – период их адаптации происходит безпроблемно, за каждым новым работником прикрепляется наставник, что помогает новичку быстро освоиться на предприятии.

Среди работников предприятия ежегодно проводится конкурс профессионального мастерства "Дока", победители которого отправляются на всероссийский этап конкурса. Большое внимание в "РКС-Петрозаводск" уделяется тому, чтобы сотрудникам было комфортно и работать, и проводить совместный досуг. Разумеется, на встрече обсудили и вопросы, касающиеся подбора персонала, разобрали цепочку взаимодействия дирекции и сотрудников.

Благодаря передовой производственной системе в "РКС-Петрозаводск" уже реализуются такие проекты как "Бережливое производство", этот проект направлен на улучшение финансово-производственных показателей деятельности компаний, система 5s – метод организации рабочего пространства, создающий оптимальные условия для работы на производстве и проект "Доска решения проблем", благодаря которому каждый сотрудник предприятия может рассказать о возникшей на рабочем месте проблеме, и ему эту проблему помогут решить.

Об этом и многом другом студентам, будущим коллегам, рассказали сотрудники дирекции по управлению персоналом. Компания всегда рада поделиться своим опытом работы. Ежегодно в "РКС-Петрозаводск" студенты разных учебных заведений приходят на производственную практику, где каждому удается проявить себя сразу в деле, многие ребята после практики возвращаются на предприятие и остаются здесь работать.

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