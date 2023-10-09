«Искали три дня… нашли лишь перевернутую лодку», - наш Робинзон чудом выжил на острове в Карелии

Рыбак попал в шторм, плыл в ледяной воде и смог добраться до берега.
Глава Карелии рассказал невероятную историю про чудом спасшегося земляка. К большой радости, у истории счастливый финал.
«Наш карельский Робинзон, иначе не назовёшь. Три дня провел на острове и выжил. Чудо или офицерская закалка?..» — сообщил Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.
Все случилось на Сямозеро. В минувшую субботу Виктор отправился на рыбалку. Когда поднялся шторм, он перестал выходить на связь. Мужчину искали три дня и спасатели, и волонтеры, нашли лишь перевернутую лодку. Надежда таяла, рассказал руководитель региона.
«А сегодня утром случилось поистине чудо», — заявил глава республики и добавил, что сосед по даче Валерий Житарев рассказал, что его буквально потянуло туда, где нашли лодку.
«Чутьё не подвело: на одном из островов увидел Виктора. Живого!» — уточнил Парфенчиков.
В ледяной воде рыбак смог доплыть до берега. На острове оказалась рыбачья избушка, а в ней — полбанки варенья. А еще спас Виктора костюм «поплавок» — если бы не он, доплыть было бы сложнее, расказал глава республики.
Глава поблагодарил всех, кто участвовал в поисках. «Отдельное спасибо — Валере» — отметил он и уточнил, что с ним вместе они служили в службе судебных приставов. «Всегда был человеком дела», — сказал Артур Олегович.
У этой истории счастливый финал. Но по статистке, 90% подобных случаев заканчиваются трагически, отметил глава региона.
«Мужики, давайте без фанатизма. Вода ошибок не прощает», — написал он.
На этой фотографии — Виктор Юрок с женой, уточнил глава республики в соцсети.
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