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«Искали три дня… нашли лишь перевернутую лодку», - наш Робинзон чудом выжил на острове в Карелии

Новости. Общество
16:13, 10 Октября 2023
фото: © Питкяранта. ДПСО «Длинный Берег» / ВК

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Рыбак попал в шторм, плыл в ледяной воде и смог добраться до берега.

Глава Карелии рассказал невероятную историю про чудом спасшегося земляка. К большой радости, у истории счастливый финал.

«Наш карельский Робинзон, иначе не назовёшь. Три дня провел на острове и выжил. Чудо или офицерская закалка?..» — сообщил Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Все случилось на Сямозеро. В минувшую субботу Виктор отправился на рыбалку. Когда поднялся шторм, он перестал выходить на связь. Мужчину искали три дня и спасатели, и волонтеры, нашли лишь перевернутую лодку. Надежда таяла, рассказал руководитель региона.

«А сегодня утром случилось поистине чудо», — заявил глава республики и добавил, что сосед по даче Валерий Житарев рассказал, что его буквально потянуло туда, где нашли лодку.

«Чутьё не подвело: на одном из островов увидел Виктора. Живого!» — уточнил Парфенчиков.

В ледяной воде рыбак смог доплыть до берега. На острове оказалась рыбачья избушка, а в ней — полбанки варенья. А еще спас Виктора костюм «поплавок» — если бы не он, доплыть было бы сложнее, расказал глава республики.

Глава поблагодарил всех, кто участвовал в поисках. «Отдельное спасибо — Валере» — отметил он и уточнил, что с ним вместе они служили в службе судебных приставов. «Всегда был человеком дела», — сказал Артур Олегович.

У этой истории счастливый финал. Но по статистке, 90% подобных случаев заканчиваются трагически, отметил глава региона.

«Мужики, давайте без фанатизма. Вода ошибок не прощает», — написал он.

На этой фотографии — Виктор Юрок с женой, уточнил глава республики в соцсети.

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