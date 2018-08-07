"Робополис": приключение в мир будущего для всей семьи

В Петрозаводске открывается выставка, где можно все: трогать, общаться, играть, управлять каждым роботом. Море удовольствия получат как дети, так и взрослые.

Гостей "Робополиса" ждет: 50 новейших роботов; 5 зон виртуальной реальности; танцы от роботов Ubtech Alpha и их друзей Tosy; шутки и милые разговоры от роботов Бориса и Валеры. Эти роботы любят общаться и обладают отличным чувством юмора; игры от Leap Motion; робозоопарк; тесла-шоу, где вы увидите, как танцуют и поют молнии; робобокс и робофутбол; фигуры высшего пилотажа с помощью квадрокоптеров на арене дронов; прибор для передвижения предметов силой мысли; портреты от роботов-рисовальщиков и многое другое.

Каждый час по экспозиции проходит бесплатная экскурсия, в ходе которой гид в интересной и доступной форме рассказывает о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту. Время на выставке летит незаметно. Именно поэтому билет в "Робополис" действителен весь день: изучать новые технологии и веселиться с роботами хочется как можно дольше.

На протяжении всего дня для детей и взрослых действуют мастер-классы, на которых каждый желающий сможет порисовать 3D ручкой, придумать костюм робота и даже попробовать себя в роли юного изобретателя. А самое главное – все, что вы сделаете, сможете забрать с собой.

"Робополис" – это возможность уже сейчас увидеть будущее своими глазами и потрогать своими руками. Чтобы стать частью фантастического мира нужно лишь захватить с собой хорошее настроение и всей семьей посетить "Робополис", расположившийся на 3 этаже ТЦ "Аура".

Все малыши до трех лет включительно посещают город электроников бесплатно. Для остальных гостей предусмотрена гибкая система скидок. Познакомься с роботами со всего мира по цене всего одного бизнес-ланча или похода в кино.

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку "Робополис" у партнеров компании. Подробности по ссылке.

Пошпионить за роботами можно тут и тут.

Телефон: 8 (911) 407-56-54.

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