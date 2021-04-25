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Робот Макс поможет найти нужную информацию посетителям сайта судебных приставов Карелии

Новости. Общество
10:11, 26 Апреля 2021
фото: © УФССП Карелии
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Цифровой ассистент на Госуслугах проинформирует по жизненным ситуациям в рамках исполнительного производства, сообщили в УФССП Карелии.

Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запускает пилотный проект по информированию сторон исполнительного производства с помощью цифрового ассистента на бета-версии портала Госуслуг.

На бета-версии обновленного портала Госуслуг привычный поиск заменен на цифрового помощника – робота Макса, который функционирует на основе искусственного интеллекта и обучается в процессе работы. Он обеспечит «умный» поиск по порталу, в онлайн-режиме ответит на вопросы пользователей и выявит их потребности.

Автоматизация консультаций и навигация по жизненным ситуациям с помощью цифрового помощника повысит качество обслуживания пользователей Госуслуг и снимет излишнюю нагрузку с ведомств. В будущем робот также сможет вызвать на помощь реального оператора портала, если после диалога с искусственным интеллектом у пользователя останутся вопросы. В этом году робот Макс обретет голос и сможет общаться с пользователями в привычных для многих голосовых устройствах.

Нововведение в виде информирования сторон исполнительного производства с помощью цифрового помощника призвано в простой и понятной форме использовать сервисы Федеральной службы судебных приставов. Роботизированные системы позволят качественно и количественно повысить уровень предоставляемых ФССП России государственных услуг в пользу граждан, предпочитающих решать свои вопросы в онлайн-режиме.

Прогнозируемый положительный результат пилотного проекта к концу 2021 года – 20% консультаций с помощью универсального помощника.

Напомним, ФССП России стало первым ведомством, с которым Минцифры России запустило пилот по информированию. Уже сейчас на портале Госуслуг в цифровой форме доступны все базовые сервисы, связанные с исполнительным производством: информирование о ходе исполнительного производства, хода-тайства (обращения), цифровые уведомления.

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