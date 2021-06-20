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Робот Светлана отвечает на звонки пациентов в Карелии

Новости. Общество
10:57, 21 Июня 2021
фото: Михаил Охлопков / ВК

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопкова рассказал, как робот Светлана отвечает на звонки людей, ожидающих врача.

С 18 июня на горячей линии «122» трудится робот Светлана. Она принимает звонки от населения. Об этом рассказал Михаил Охлопков в соцсети.

«Многие жители Карелии убедились в удобстве горячей линии 122. Теперь она стала ещё удобнее. С 18 июня здесь трудится робот „Светлана“. Когда вы звоните на линию 122, выбираете „кнопку 2“ для вызова врача на дом, то вам отвечает „Светлана“. Как это работает? Вызов напрямую через медицинскую систему „Промед“ попадает прямо в „журнал вызовов“, и специалисты поликлиники видят его», — сообщил Охлопков.

Ранее сообщалось, что робот Макс поможет найти нужную информацию посетителям сайта судебных приставов Карелии

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Комментарии

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кир
2021-06-21 11:21:55
Робот заноза откликается только в "Столице", - сказал знающий кот.
Гость
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