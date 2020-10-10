Роботу Федору в суде придется отвечать за оскорбление российского космонавта

Российский космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев намерен обратиться в суд из-за оскорбительных постов робота Федора в Twitter.

"Я возмущен из-за оскорбления личного плана и нашей профессиональной деятельности. Я буду обращаться в суд, я этого не отпущу и Максим Сураев тоже. Мы герои России — раз, депутаты Госдумы — два, и какой-то там хрен имеет совесть вот так писать. Это подсудное дело", — цитирует слова космонавта и депутат РИА Новости со ссылкой на издание "Подъем".

Он также сообщил, что разговаривал на эту тему с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и попросил его провести проверку. Тот, по его словам, не знал, "какая грязь идет" от имени агентства, однако отметил, что аккаунт не официальный.

Аккаунт робота Федора удалили после серии твитов о якобы пьяных космонавтах. Одним из последних сообщений стал видеоролик 2014 года, на котором Максим Сураев, Александр Самокутяев и Елена Серова с борта МКС поздравляют землян с Днем тигра. Робот написал, что Сураев и Самокутяев, у которых красные опухшие лица, пьяны, и попросил вернуть его к полетам вместо живых космонавтов. Красными и опухшими лица становятся в невесомости из-за того, что кровь приливает к голове.

"Алкоголь там не может присутствовать по двум причинам: во-первых, потому что он запрещен, а вторая причина — если он там присутствует, то газодатчики и специальные уловители моментально всё схватят. У нас был третий день работы на станции, мы две ночи не спали. Нас подняли в 12 ночи, сказали, что это задание чуть ли не президентское и нужно снять этот ролик", — прокомментировал видео Самокутяев.

Таким образом Федор "отреагировал" на твит Сураева, который попросил у первого космонавта планеты Юрия Гагарина прощения за то, что Россия отстает от США в космосе.