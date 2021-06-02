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Родионов рассказал москвичам, что Карелия «красивее, чем на картинках»

Новости. Общество
11:56, 03 Июня 2021
фото: "Республика"/Сергей Юдин

Власти Карелии ожидают, что в этом году туристический поток в республику увеличится еще больше, чем в прошлом – о росте интереса к республике говорят итоги презентации карельских турпродуктов в Москве.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Сампо ТВ 360» вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов.

Он отметил рост интереса к турам в Карелию со стороны турбизнеса Москвы — это показали итоги Дней Карелии в российской столице. По словам Родионова, на фотовыставке, проходившей на Арбате, к участникам карельской делегации подходили прохожие и задавали много вопросов о возможностях посетить Карелию.

«Были вопросы, как можно приехать, как можно забронировать то или иное место, а действительно ли у вас в Карелии так красиво, как на картинках. Конечно, мы отвечали, что на картинках далеко не вся красота, и в жизни Карелия еще красивее», — рассказал вице-премьер.

О прогнозах на туристический сезон, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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