Родителей детей-инвалидов в Карелии освободят от транспортного налога

Власти Карелии планируют освободить от уплаты транспортного налога родителей и законных представителей детей-инвалидов.
Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам министр финансов Карелии Елена Антошина.
Она представила депутатам законопроект, предусматривающий ряд изменений в налоговом законодательстве, в том числе, по уплате транспортного налога.
"Предлагается…освобождение от уплаты налога родителей или законных представителей детей-инвалидов", - сообщила глава Минфина.
Насколько смехотворной будет общая сумма, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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