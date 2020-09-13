Родителей детей-инвалидов в Карелии освободят от транспортного налога

Власти Карелии планируют освободить от уплаты транспортного налога родителей и законных представителей детей-инвалидов.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам министр финансов Карелии Елена Антошина.

Она представила депутатам законопроект, предусматривающий ряд изменений в налоговом законодательстве, в том числе, по уплате транспортного налога. "Предлагается…освобождение от уплаты налога родителей или законных представителей детей-инвалидов", - сообщила глава Минфина. Насколько смехотворной будет общая сумма, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".