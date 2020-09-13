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Родителей детей-инвалидов в Карелии освободят от транспортного налога

Новости. Общество
13:04, 14 Сентября 2020
фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Власти Карелии планируют освободить от уплаты транспортного налога родителей и законных представителей детей-инвалидов.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам министр финансов Карелии Елена Антошина.

Она представила депутатам законопроект, предусматривающий ряд изменений в налоговом законодательстве, в том числе, по уплате транспортного налога.

"Предлагается…освобождение от уплаты налога родителей или законных представителей детей-инвалидов", - сообщила глава Минфина.

Насколько смехотворной будет общая сумма, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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