Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:29, 09 Июня 2018

Родителей "неучтенных" будущих первоклассников хотят пригласить в мэрию Петрозаводска

По теме

Начался ремонт Онежской набережной в Петрозаводске
09.06.18 15:19
В мэрии Петрозаводска объяснили временное снятие запрета для движения маршруток по аварийному мосту
09.06.18 14:41
Карелия отправила в Донецк конфеты и консервы
09.06.18 14:26
Все новости
Загрузка...

Чиновники и депутаты ищут способы, который помогут избежать очередей и дежурств при записи в первый класс.

Член постоянной комиссии по образованию, депутат Петросовета Галина Васильева приняла участие в совещании, посвященном организации учета дошкольников, готовящихся к поступлению в общеобразовательные учреждения.

На совещании обсудили ситуацию с приемом детей в первые классы. В частности, речь шла об учете дошкольников, готовящихся к поступлению в общеобразовательные школы.

Как пояснили представители администрации, в России работают электронные системы разных уровней, содержащие сведения о воспитанниках детских садов. Есть такая система и в Петрозаводске; благодаря ей городские власти не только знают количество детей в дошкольных учреждениях, но и контролируют, например, их перемещение из одного детского сада в другой.

Эта система помогает администрации города подготовиться к ежегодному зачислению детей в первые классы. Кроме того, в начале учебного года управление образования получает из детских садов информацию о количестве воспитанников в подготовительных группах. В течение учебного года эти данные корректируются, а в его конце родители воспитанников указывают, в какую школу планируют отдать ребенка.

На основании этих данных в мэрии получают представление о количестве будущих первоклассников, в том числе желающих поступить в конкретные школы. Еще в октябре сотрудники администрации начинают совещания с директорами школ, на которых планируют потребность в первых классах.

С организацией приема в первые классы в городе есть определенные проблемы, связанные, в том числе, с большим количеством поступающих. Решить эту проблему, по мнению сотрудников мэрии, может только строительство новых школ. Строительство новой школы на Древлянке, рассчитанной на 1300 учеников, должно начаться в 2019 году.

Отдельная проблема – учет детей, планирующих поступать в первый класс, но не зарегистрированных в информационной системе. Это, прежде всего, дети, чьи родители приезжают в Петрозаводск из других городов, а также живущие в карельской столице, но не ходящие в детские сады и не стоящие в очереди на поступление в них.

Депутат Галина Васильева считает, что для учета таких будущих первоклассников нужно вводить новые меры. В частности, она предлагает в самом начале учебного года, в сентябре, организовать в мэрии прием родителей, чьи дети не ходят в детсады, но собираются в будущем году поступать в школу. Родители должны будут сообщить городским властям о своем ребенке и назвать школы, в которые его планируют отдать. Чтобы родители узнали об этом приеме, мэрия должна предварительно оповестить о нем родителей через интернет и СМИ.

В результате уже в начале учебного года администрация Петрозаводска, по мнению Васильевой, получит максимально полные сведения о числе будущих первоклассников. Таким образом, городским властям будет проще планировать заполняемость первых классов, что положительно скажется на самой приемной кампании, которая часто проходит весьма конфликтно.

- Подготовительная работа к приему детей в первые классы очень важна, - резюмировала Галина Васильева. – Те, кто будет определять детей в школы, должны быть спокойны, не должны думать о каких-то подпольных записях и ночных дежурствах. 

Руководитель управления образования Любовь Иконникова отметила, что поднятый депутатом вопрос важен, и пообещала принять инициативу Васильевой во внимание.

По теме

Начался ремонт Онежской набережной в Петрозаводске
09.06.18 15:19
В мэрии Петрозаводска объяснили временное снятие запрета для движения маршруток по аварийному мосту
09.06.18 14:41
Карелия отправила в Донецк конфеты и консервы
09.06.18 14:26
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.06.2018, 12:55
Снег возвращается в Карелию
05.06.2018, 14:41
Пенсионерка из Карелии приехала на море, но там ее никто не ждал
05.06.2018, 19:40
ФОТО: Бывшая жена Аршавина разочаровала поклонников
04.06.2018, 14:07
Питкяранта закрывается
08.06.2018, 11:28
Медведев приедет в Карелию в конце июня
07.06.2018, 17:37
В Петрозаводске депутаты наградили почетной грамотой осужденную за мошенничество экс-директора школы

Аналитика

08.06.2018 12:43
Капитал
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции
С 9 июня в Карелии вступают в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет"
08.06.2018 09:51
"Это – игра в договорняк" 1
07.06.2018 12:08
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 8
04.06.2018 16:02
Питкяранта закрывается 5
04.06.2018 14:07
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2018 09:59
Личное мнение
Город, в котором я родился, убивают 5
Режиссер Олег Липовецкий о том, как чиновники обрекают на вымирание Питкяранту.
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
Сомневаться нельзя верить. Расставьте акценты правильно!
05.06.2018 10:00
Радость до небес 1
01.06.2018 15:07
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым
Новое
Сегодня 14:45
все фото и видео

Опрос

Где вы проведете отпуск этим летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»