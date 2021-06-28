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Родители 11-классников лицея Петрозаводска подарили детям на выпускной выступление «рок-группы» (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:15, 28 Июня 2021
фото: © кадр из видео

Родители выпускников 11-го «А» класса Университетского лицея Петрозаводска сняли в подарок своим детям крутой клип.

В редакцию «Столицы на Онего» прислали видео с поздравлением родителей выпускников 11-го класса Университетского лицея.

Креативные родители записали клип, взяв за основу известную композицию популярной в 80-х рок-группы «Парк Горького».

Клип называется «Прощай, школа!» — это море позитива, мощнейшая энергетика и большой сюрприз для детей, которые увидели своих родителей совсем в другом, необычном образе.

«А»

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-06-28 17:23:07
Мне понравился клип, - сказал кот-музыкант.)))
театральный критик
2021-06-28 17:12:57
Лет десять назад это может и было модно.. А сейчас этих тик-токеров пруд пруди.
юнипер95
2021-06-28 17:01:04
почему без масок? Где Слабунова с акцией протеста? Почему Ермолина и Фукс не обсуждают эту ужасную кучку?
медиаюрист
2021-06-28 16:22:39
Тик токеры, блин..
nae
2021-06-28 16:34:21
медиаюрист, да уж куда тебе до них, пейджермен.
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