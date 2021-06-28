Родители 11-классников лицея Петрозаводска подарили детям на выпускной выступление «рок-группы» (ВИДЕО)

Родители выпускников 11-го «А» класса Университетского лицея Петрозаводска сняли в подарок своим детям крутой клип.

В редакцию «Столицы на Онего» прислали видео с поздравлением родителей выпускников 11-го класса Университетского лицея.

Креативные родители записали клип, взяв за основу известную композицию популярной в 80-х рок-группы «Парк Горького».

Клип называется «Прощай, школа!» — это море позитива, мощнейшая энергетика и большой сюрприз для детей, которые увидели своих родителей совсем в другом, необычном образе.

«А»