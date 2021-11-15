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Родители детей-футболистов Карелии написали на прямую линию с Путиным обращение в защиту уволенного директора спортшколы

Новости. Общество
09:26, 21 Декабря 2021
фото: из архива Дениса Семенова

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Обращение в защиту уволенного директора спортшколы №7 в Петрозаводске Дениса Семенова отправлено на прямую линию с президентом России Владимир Путиным, которая пройдет 23 декабря.

Как стало известно «Столице на Онего», родители детей-футболистов из спортивной школы № 7 в Петрозаводске написали обращение президенту страны Владимиру Путину с просьбой рассмотреть на прямой линии 23 декабря вопрос об увольнении директора футбольного центра Карелии Дениса Семенова.

«Мы, родители детей, занимающихся в спортивной школе № 7 г. Петрозаводска Республики Карелия, хотим, чтобы Вы обратили внимание на нездоровую обстановку, складывающуюся в данный момент вокруг нашей спортивной школы, и просим вас помочь нам в нашей непростой ситуации. 27 августа был уволен директор СШ № 7 Денис Сергеевич Семёнов. Человек, который много сил приложил для школы. Денис Сергеевич руководил школой с 2018 года и за этот небольшой срок был проведен огромный объем работ. Как нам стало известно, директор МУ „СШ № 7“ Семенов Д. С. за период своей работы в должности ни разу не привлекался к дисциплинарной ответственности работодателем, в его работе не находили нарушений и другие проверяющие (контролирующие) органы власти», — написали родители футболистов.

Также в обращении родители просят «проверить недобросовестного подрядчика ООО „Спорт Инжиниринг“, несоблюдающего сроки выполнения работ на стадионе „Юность“».

Напомним, что директор спортшколы № 7 Денис Семенов был уволен 27 августа после скандала с подрядчиков, занимающимся реконструкцией стадиона «Юность».

В результате увольнения Семенова, поставлено под угрозу финансирование карельского детского футбола со стороны Российского футбольного союза, который уже направил в министерство образования и спорта Карелии Роману Голубеву запрос о причинах увольнения директора спортшколы № 7 Петрозаводска Дениса Семенова, обратив внимание на то, что одним из кадровых критериев Детского футбольного центра является квалификация его руководителя. Несоответствие требованием РФС может повлечь приостановку статуса, а значит и финансирования.

А Арбитражный суд Карелии, несмотря на сорванные сроки реконструкции стадиона «Юность», продлил подрядчику «Спорт Инжинириг» время выполнения работ до 30 августа 2022 года, оставив тем самым маленьких футболистов без поля.

О скандальном увольнении Семенова читайте здесь.

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Комментарии

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кир
2021-12-21 10:10:20
Царь справедлив, а бояре нет. Так не бывает.
Петрович
2021-12-21 10:02:35
Молодцы! За хороших людей надо бороться до конца! Семенов видимо не поделился деньгами, которые выделили на ремонт. У едросов так работать нельзззяяяя!
Гость
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