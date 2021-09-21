Родители пойманного с наркотиками бегуна из Карелии шокированы происшествием

Родители спортсмена из Карелии Александра Хютте, которого задержали с наркотиками в Санкт-Петербурге, отреагировали на произошедшее шоком.

Родители бегуна Александра Хютте испытали шок, когда узнали о ЧП с их сыном, которого поймали в Петербурге по подозрению в хранении наркотиков. Об этом сообщает Чемпионат.com со ссылкой на РЕН ТВ.

«Вообще был шок для нас. То, что он любил выпить, мы переживали, это было. Но теперь мы до сих пор не можем прийти в себя. Он в 2014 году со спортом закончил, но был профессиональным спортсменом. Посидеть, выпить… в этот год я переживала. Его приглашали как любителя выступить даже сейчас. Мы даже сами ходили, отводили его на наркотики проверить, чтобы убедиться, потому что мало ли что. Нам сказали, что он чистый. Мы сегодня не спали всю ночь, с Сашей беседовали. Он много родителям не скажет», — приведены слова родителей.

Сообщается, что пакет с белым порошком нашли в кроссовке спортсмена. При задержании он признался, что употребляет запрещённые средства, но не систематически. Также он рассказал, кто помогает ему находить наркотики в Петербурге. Ранее появлялась информация, что обнаруженным у Хютте веществом мог быть мефедрон.

Также Чемпионат.com со ссылкой на телеграм-канал «Mash на Мойке» информировал, что на Александра Хютте, которого задержали с наркотиками, завели уголовное дело.

Хютте становился чемпионом России в беге на короткие дистанции в период с 2010 по 2013 год, в Европе в 2011 году был победителем командного чемпионата. В 2015 году спортсмена отстранили от соревнований за прием допинга и уклонение от сдачи пробы. После дисквалификации он стал информатором Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Российский спринтер Александр Хютте родился 29 сентября 1988 года в Карельской АССР.