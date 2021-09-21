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Бегун из Карелии Александр Хютте задержан по подозрению в хранении наркотиков

Новости. Криминал
16:15, 23 Сентября 2021
фото: https://vk.com/blackxs200m

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Российский легкоатлет Александр Хютте был задержан в Санкт-Петербурге: сообщается, что у него обнаружены наркотики.

Чемпиона России по бегу на короткие дистанции Александра Хютте задержали по подозрению в хранении наркотиков в Петербурге. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Александр Хютте 33 лет был задержан на Планерной улице. У него в кроссовке был найден пакетик с мефедроном», — сказал собеседник агентства.

Официального подтверждения этой информации у агентства нет.

Хютте становился чемпионом России в беге на короткие дистанции в период с 2010 по 2013 год, в Европе в 2011 году был победителем командного чемпионата. В 2015 году спортсмена отстранили от соревнований за прием допинга и уклонение от сдачи пробы. После дисквалификации он стал информатором Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Российский спринтер Александр Хютте родился 29 сентября 1988 года в Карельской АССР.

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Комментарии

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Вася
2021-09-23 17:13:04
Только голосовавшие за ер не учли, что есть у них дети и внуки которые могут и не устроится в теплое место.
витек
2021-09-23 17:10:17
Да все знают, что его подставили :)
Вася
2021-09-23 17:07:14
Питайтесь из супермаркетов, химией и гормонами роста, наценка всего 100%.
Mike
2021-09-23 16:48:08
Вот она очередная минута "славы"! Первая - стал стукачом, обговорил своего тренера, за что потом и сам поплатился. И вот новая волна славы! Молодцы родители, стукача и вруна вырастили. Прославился на весь мир!
Изя
2021-09-23 16:47:04
Что не негатив . то про Карелию )))
Да и видно . что не наркоман )) У нас много спортсменов на допинге отловили ))
NEZITIC
2021-09-23 16:40:49
позорище!!!
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