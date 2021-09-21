Бегун из Карелии Александр Хютте задержан по подозрению в хранении наркотиков

Российский легкоатлет Александр Хютте был задержан в Санкт-Петербурге: сообщается, что у него обнаружены наркотики.

Чемпиона России по бегу на короткие дистанции Александра Хютте задержали по подозрению в хранении наркотиков в Петербурге. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Александр Хютте 33 лет был задержан на Планерной улице. У него в кроссовке был найден пакетик с мефедроном», — сказал собеседник агентства.

Официального подтверждения этой информации у агентства нет.

Хютте становился чемпионом России в беге на короткие дистанции в период с 2010 по 2013 год, в Европе в 2011 году был победителем командного чемпионата. В 2015 году спортсмена отстранили от соревнований за прием допинга и уклонение от сдачи пробы. После дисквалификации он стал информатором Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Российский спринтер Александр Хютте родился 29 сентября 1988 года в Карельской АССР.