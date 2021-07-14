Родители сослали ребенка на необитаемый остров за плохое поведение

В Китае за плохое поведение родители сослали дочь на необитаемый остров.

Родители привезли 13-летнюю дочь из города Чэнду в юго-западном Китае на необитаемый пустынный остров, расположенный в 2400 километров от города, в «воспитательных целях». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайскую газету Global Times.

Как сообщается в материале, после двух дней «испытаний» ребенок попросил местного рыбака о помощи, так как она «не могла больше выносить суровых условий» несмотря на то, что родители приехали с ней. С собой у семьи были только вода и крекеры, и они даже не смогли развести костер.

Рыбак вызвал полицию, которая перевезла их обратно на берег.

Родители девочки рассказали СМИ, что поездка на остров была «психологическим упражнением в экстремальных условиях» по рекомендации детского психолога. У ребенка, уточняется, были ментальные проблемы, из-за которых в сентябре прошлого года она бросила школу.