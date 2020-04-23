Родители требуют от властей Петрозаводска отремонтировать аварийный забор в детском саду (ФОТО)

Петрозаводчане призывают городских чиновников установить в одном из детских садов новое ограждение, пока дошкольные учреждения закрыты из-за коронавируса.

Горожане опубликовали в паблике "Живой Петрозаводск" фото забора у детского сада №74 на улице Профсоюзов. Родители возмущены тем, в каком состоянии находится ограждение.





"Муниципальный детский сад № 74 имеет красивое и солнечное название - "Лучик". Только вот уже при входе на территорию детского сада "солнечное" настроение мгновенно исчезает... Детей и их родителей встречает старый, облезлый и покосившийся забор, явно находящийся в очень аварийном состоянии. Отдельные массивные бетонные и железные части забора в любой момент могут обрушиться на детей. Не дай этого Бог, а то произойдет трагедия! При этом находится этот забор в таком аварийном состоянии уже на протяжении нескольких лет", - пишут в паблике авторы фото.





Петрозаводчане обратились к городским властям с требованием отремонтировать ограждение садика.





"Администрация Петрозаводска, пока детские сады закрыты, найдите денежные средства на новый забор и обеспечьте малышам безопасность!!!" – пишут горожане.

Ранее вандалы разгромили площадку детского сада в Олонце.