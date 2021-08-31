Родителям школьников в Карелии ответят на вопросы о питании в учебных заведениях по «горячей линии»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» проведет серию «горячих линий» для родителей школьников об организации питания в образовательных учреждениях республики.

Специалисты Центра будут отвечать на вопросы родителей с 4 по 15 сентября в будние дни с 9 до 13.00 по телефону

в Петрозаводске 8 (8142) 56-12-07.

Отдельные «горячие линии» будут организованы по пятницам с 14.00 до 15.00 в районах Карелии.

В Сегеже — по телефону 8 (81431) 4-37-92,

в Кеми — 8 (81458) 2-29-64,

в Сортавале — 8 (81430) 4-65-43,

в Питкяранте — - 8 (81433) 4-16-59,

в Костомукше — - 8 (81459) 5-11-67.