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Родителям в Карелии ответят на вопросы об алиментах и правовой защите детей

Новости. Общество
09:44, 26 Мая 2020
фото: © Fotolia
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Главный судебный пристав Карелии и детский омбудсмен 28 мая проведут "горячую" линию, сообщили в УФССП по Карелии.

В преддверии Международного дня защиты детей сразу два ведомства дадут жителям Карелии правовые и юридические консультации по вопросам алиментных платежей и правовой защиты детей.

На звонки "горячей" линии ответят главный судебный пристав республики Олег Гончаров и уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.

Свои вопросы жители республики смогут задать 28 мая с 11.00 до 12.00. В call-центре Управления будут работать телефоны с номерами: 8 (8142) 760-073 и 8 (8142) 76-58-91.

Жители региона могут получить правовую консультацию на тему защиты интересов семьи и детства, а также защиты имущественных прав ребёнка, порядке розыска должника-алиментщика и другие интересующие вопросы. Предварительная запись не требуется.

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