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"Родненькие, помогите!" В Карелии местные жители спасли тонущего рыбака (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:10, 15 Апреля 2021
фото: © кадр из видео
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Житель Санкт-Петербурга, который чуть не погиб на рыбалке в Карелии, рассказал, как его спасли местные жители.

Журналисты телекомпании "КЭСКО – Онлайн. Питкяранта" взяли интервью у рыбака, которого спасли местные жители, когда он провалился под лед. Все герои репортажа не смогли сдержать слез, рассказывая историю о спасательной операции.

Как рассказал спасенный рыбак Евгений, сам он житель Санкт-Петербурга, в поселке Салми Питкярантского района Карелии у него есть дом, куда они часто приезжают всей семьей. Так было и 3 апреля. Из поселка, предварительно узнав у местных, не опасно ли выходить на лед, он отправился на рыбалку.

"Вышел утром. Слышу, что снегоходы в заливе ездят у острова Лункулансаари. Без всяких подозрений пошел рыбачить. Делал контрольные точки. Действительно, лед был большой, полметра. Я часа три порыбачил, пошел обратно тем же путем. В одном месте у тростника, где тает лед быстрее, провалился, но там мелко было, по пояс - не испугался, такое бывает. Знал, что там дно мелкое. Но как-то получилось, что сапог слетел один. Его унесло под лед течением. Я был мокрый и начал замерзать, поэтому заторопился домой, и решил сократить путь через залив напрямик. Но зря я это сделал".

В 300 метрах от берега Евгений провалился под лед и начал тонуть. На его счастье, местные жители с берега услышали крики о помощи и бросились спасать тонущего рыбака.

Как рассказал один из местных жителей, который первым бросился на помощь, – Артем Шевырев, к тонущему рыбаку они добирались вначале на охотничьих лыжах, потом, когда промоины стали опасными, взяли лодку, толкались веслами, в результате закинули лассо на рыбака и начали тащить.

"Тянули с таколй силой, что он ломал грудью лед, который мы не могли преодолеть на лодке, а в это время по берегу бегала его жена с детьми и в любое время готова была кинуться в озеро на помощь, сам рыбак уже еле говорил, больше стонал, замерз, умирал на глазах. Я подумал, что если утонет здесь, не простим потом себе. Хотел, чтобы мне на ногу веревку привязали и прыгнуть к нему, чтобы вытащить. Но справились вроде. Спасли".

На берегу в это время уже все жители деревни собрались, помогали кто чем мог. А вскоре и спасатели подоспели и оказали профессиональную помощь.

Теперь, как говорит сам спасенный рыбак, 3 апреля для него второй день рождения.

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