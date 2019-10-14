Родных в реанимацию планируют пускать в любое время суток

В исключительных случаях в отделениях реанимации и интенсивной терапии можно будет навещать пациента в любое время суток, в том числе, и ночью.

Такое предложение содержится в проекте приказа Минздрава об общих требованиях к организации посещений пациентов родственниками и иными людьм, пишет "Российская газета".

Напомним, что правила для организованного посещения пациентов, находящихся в реанимации, существуют и сегодня, и все больше стационаров открывают двери отделений интенсивной терапии, куда еще несколько лет назад никого из посторонних не пускали.



Но порядок посещений устанавливали главные врачи, и в некоторых клиниках они использовали разные предлоги, чтобы пациенты реанимаций по-прежнему оставались за закрытой дверью. "Виной" тому – не очень четкие формулировки в Законе "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Право на посещение пациентов родственниками в нем было прописано, но не было четко сказано, что руководители медучреждений обязаны это обеспечить.



Могут снять запрет на посещение пациента детьми младше 12 лет. А приходить в реанимацию к больному разрешат не только родственникам, но и друзьям, сослуживцам и даже соседям.



В проекте приказа Минздрава содержится несколько важных пунктов. Во-первых, в нем оговаривается, что больного смогут навещать не только его близкие родственники и члены семьи, но также по его просьбе или согласии – друзья, знакомые, соседи. Это очень важно для одиноких людей.



Во-вторых, "в исключительных случаях" и с письменного разрешения руководителя отделения, родственники смогут находиться рядом с больным в любое время суток, в том числе и ночью. Гуманное решение, которое позволит родным спокойно попрощаться и проводить умирающего родственника, оставаясь рядом с ним до конца.

Из новой редакции проекта также изъяты запрет на посещение пациента детьми до 12 лет и правило о том, что одновременно в палате могут находиться не более двух человек.