Подписаться
Новости. Общество
21:05, 14 Октября 2019
фото: © Рixabay/Parentingupstream

Родных в реанимацию планируют пускать в любое время суток

Загрузка...

В исключительных случаях в отделениях реанимации и интенсивной терапии можно будет навещать пациента в любое время суток, в том числе, и ночью.

Такое предложение содержится в проекте приказа Минздрава об общих требованиях к организации посещений пациентов родственниками и иными людьм, пишет "Российская газета".

Напомним, что правила для организованного посещения пациентов, находящихся в реанимации, существуют и сегодня, и все больше стационаров открывают двери отделений интенсивной терапии, куда еще несколько лет назад никого из посторонних не пускали.

Но порядок посещений устанавливали главные врачи, и в некоторых клиниках они использовали разные предлоги, чтобы пациенты реанимаций по-прежнему оставались за закрытой дверью. "Виной" тому – не очень четкие формулировки в Законе "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Право на посещение пациентов родственниками в нем было прописано, но не было четко сказано, что руководители медучреждений обязаны это обеспечить.

Могут снять запрет на посещение пациента детьми младше 12 лет. А приходить в реанимацию к больному разрешат не только родственникам, но и друзьям, сослуживцам и даже соседям.

В проекте приказа Минздрава содержится несколько важных пунктов. Во-первых, в нем оговаривается, что больного смогут навещать не только его близкие родственники и члены семьи, но также по его просьбе или согласии – друзья, знакомые, соседи. Это очень важно для одиноких людей.

Во-вторых, "в исключительных случаях" и с письменного разрешения руководителя отделения, родственники смогут находиться рядом с больным в любое время суток, в том числе и ночью. Гуманное решение, которое позволит родным спокойно попрощаться и проводить умирающего родственника, оставаясь рядом с ним до конца.

Из новой редакции проекта также изъяты запрет на посещение пациента детьми до 12 лет и правило о том, что одновременно в палате могут находиться не более двух человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.10.2019, 15:22
Бразильский футболист исполнил мечту возлюбленной из Петрозаводска (ФОТО)
09.10.2019, 13:00
Второе тело без головы нашли в соседнем с Карелией регионе
12.10.2019, 15:16
СМИ: В Карелии уволят начальника ИК-9 после публикации видео с избиением заключенного
10.10.2019, 00:18
Хлеб – соль
09.10.2019, 15:20
Крупнейшее в Финляндии дело об отмывании денег оказалось связано с Карелией
08.10.2019, 14:37
Уличная торговка прокляла чиновницу аллахом

Аналитика

14.10.2019 17:06
Обществоведение
"Подрыв доверия к государству и закону"
Конституционный суд Карелии приступил к рассмотрению дела об индексации выплат ветеранам труда.
Хлеб – соль 18
10.10.2019 00:18
"Задача - стать лучшими в стране"
09.10.2019 16:57
Крупнейшее в Финляндии дело об отмывании денег оказалось связано с Карелией 2
09.10.2019 15:20
"Взломы телефонов, банковских систем, хакерские атаки – давно не сенсация, а серые будни"
09.10.2019 10:45
Вся аналитика

Чтиво

10.10.2019 11:06
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"В ответ на нашу борьбу развернуты репрессии" 11
07.10.2019 13:18
Изображая жертву 4
03.10.2019 09:13
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
11.10.2019 12:30
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»