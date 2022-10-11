Родственники мобилизованных жителей Карелии могут получить психологическую помощь

В Карелии Служба кризисной помощи окажет помощь родственникам мобилизованных жителей республики.
Служба кризисной помощи при Уполномоченном по правам ребенка в Республике Карелия оказывает психологическую помощь родственникам мобилизованных. Об этом информирует паблик омбудсмена.
Сообщается, что консультирование бесплатное и конфиденциальное.
Телефон для записи на консультацию: 8 911 400 53 92.
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