Родственники мобилизованных жителей Карелии могут получить психологическую помощь

В Карелии Служба кризисной помощи окажет помощь родственникам мобилизованных жителей республики.

Служба кризисной помощи при Уполномоченном по правам ребенка в Республике Карелия оказывает психологическую помощь родственникам мобилизованных. Об этом информирует паблик омбудсмена.

Сообщается, что консультирование бесплатное и конфиденциальное.

Телефон для записи на консультацию: 8 911 400 53 92.