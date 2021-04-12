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Родственники похоронили мужчину и через день обнаружили его живым

Новости. Общество
21:30, 12 Апреля 2021
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В турецкой области Чанаккале семья приняла незнакомого мужчину за умершего родственника и похоронила его.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Daily Sabah.

89-летний Реджеп Челик (Recep Çelik) лечился от рака в той же больнице, где лежал 69-летний Реджеп Йылмаз (Recep Yılmaz), болевший COVID-19. Когда в другой больнице освободилось место в реанимации, Йылмаза перевели туда и по ошибке зарегистрировали под фамилией Челик. В тот же день он скончался.

Из-за перепутанного имени о смерти Йылмаза сообщили родственникам Челика. Они были удивлены, что ее причиной стал COVID-19, однако забрали тело и похоронили его. Ограничения, введенные в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, не позволяли им приближаться к покойному, поэтому ошибка осталась незамеченной.

На следующий день в больнице обнаружили, что Челик по-прежнему жив, и сообщили его родственникам о произошедшей путанице. Главный врач заверил, что ошибка касалась лишь документов, но не лечения. "К тому же они очень похожи, — добавил он. — У обоих одинаковые шрамы от операций и огромная родинка на голове".

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