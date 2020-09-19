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Родственники пропавшего более двух месяцев назад пенсионера с потерей памяти продолжают поиски

Новости. Общество
10:52, 20 Сентября 2020
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Родные Вениамина Матвеевича Фрагина, который в начале июля ушел с дачи в Прионежском районе Карелии и пропал, продолжают поиски.

"Друзья, никакой информации о папе по-прежнему нет. Прошу ещё раз помощи в распространении объявления. Спасибо всем за участие и поддержку!", - написала накануне на своей странице в Сети дочь пропавшего пенсионера.  

Напомним, 6 июля в кооперативе "Эфир" Прионежского района пропал пожилой человек - Фрагин Вениамин Матвеевич, 1940 года рождения. Возможно, из кооператива он выехал на попутной машине. По информации родственников, пропавший страдает потерей памяти, не ориентируется в окружающей обстановке.

Был одет в тельняшку, сверху светло-коричневая рубашка в полоску, сверху зелёный камуфляжный жилет, черные спортивные штаны, черные туфли.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении после 6 июля, просьба позвонить в полицию или МЧС (102 или 112 с мобильного).

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