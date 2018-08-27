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Новости. Общество
09:14, 27 Августа 2018
фото: Кузьмичев Андрей / frocush.livejournal.com

Родственники расстрелянных в Сандармохе просят отменить раскопки в урочище, которое нашел Дмитриев

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Родственники людей, расстрелянных в урочище Сандармох в годы репрессий, потребовали отменить поиски останков красноармейцев.

Как пишет "Новая газета", письмо адресовано министерству культуры России, правительству Карелии, управлению по охране объектов культурного наследия Карелии, администрации Медвежьегорского района, Российскому военно-историческому обществу (РВИО), отделению РВИО по Ленинградской области и руководителю раскопок Олегу Титберия.

В разрешительных документах говорится, что в Сандармохе будут определять границы мемориального комплекса и плотность захоронений, а также искать останки "узников финских концентрационных лагерей и погибших военнослужащих РККА в боях против финских оккупантов в Карелии в 1941–1944 годах".

"Мы с уважением относимся к деятельности поисковых отрядов, возвращающих из забвения память о без вести пропавших солдатах. Однако проведение поисковых работ с целью найти на мемориальном кладбище "Сандармох" захоронения узников финских концлагерей — совсем другое дело", - отмечается в письме.

"Мы, также как и историки, подробно занимающиеся исследованием Сандармоха, считаем, что для проведения поиска на территории "Сандармоха" расстрелянных финнами советских военнопленных на сегодняшний день нет никаких документальных оснований", - уверены авторы письма.

"Проведение раскопок РВИО грозит нарушить целостность мемориального кладбища, потревожить покой мертвых. Сандармох — это не безымянный лес и не болото, а ухоженная, посещаемая, окультуренная и общепризнанная памятником территория. Ни в 1997 году, ни позднее мы не требовали эксгумации и перезахоронения останков наших родных. Мы согласились на то, чтобы эта территория была целиком не тронута, и благодарны тем, кто нашел это место, а также властям за то, что они оставили его и сохранили до сегодняшнего дня в исторических границах, все расстрельные ямы четко обозначены, сохранен ландшафт, дороги и деревья", - говорится в тексте письма.

Сандармох – это десять гектаров глухого карельского леса, хранящих в себе не менее 236 "расстрельных ям". Здесь в период с 11 августа 1937 года по 24 декабря 38 года погибло свыше семи тысяч человек, которые подверглись репрессиям. Одним из тех, кто обнаружил секретное место, был Юрий Дмитриев. В течение нескольких лет он находится под уголовным преследованием.

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Комментарии

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grigorjev
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Orava
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