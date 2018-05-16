Рогалевич попросил провести прокурорскую проверку в отношении самого себя

Депутат Андрей Рогалевич попросил прокуратуру Карелии провести проверку своей деятельности.

Такую просьбу он высказал на заседании парламентского комитета по государственному устройству и местному самоуправлению, где рассматривалась его законодательная инициатива, согласно которой предлагалось дать самовыдвиженцам право участия в выборах главы Карелии.

Законопроект не был поддержан представителями комитета.

На заседании основная дискуссия возникла между Рогалевичем и депутатом от "Единой России" Леонидом Лиминчуком.

Лиминчук указал на возможные нарушения при сборе подписей в поддержку данного законопроекта, которые мог допустить Рогалевич.

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