Рогалевич попросил провести прокурорскую проверку в отношении самого себя

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Депутат Андрей Рогалевич попросил прокуратуру Карелии провести проверку своей деятельности.
Такую просьбу он высказал на заседании парламентского комитета по государственному устройству и местному самоуправлению, где рассматривалась его законодательная инициатива, согласно которой предлагалось дать самовыдвиженцам право участия в выборах главы Карелии.
Законопроект не был поддержан представителями комитета.
На заседании основная дискуссия возникла между Рогалевичем и депутатом от "Единой России" Леонидом Лиминчуком.
Лиминчук указал на возможные нарушения при сборе подписей в поддержку данного законопроекта, которые мог допустить Рогалевич.
Подробнее читайте в материале издания.
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