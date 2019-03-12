Роман Голубев назначен и.о. министра по делам молодежи, физкультуры и спорта Карелии

В правительстве Карелии произошли кадровые изменения после отставки министра Александра Воронова, передает пресс-служба органов исполнительной власти.

Исполняющий обязанности главы Карелии Александр Чепик подписал указ об освобождении с должности министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Александра Воронова с 11 марта.

С 12 марта исполнение обязанностей министра возложено на Романа Голубева, который ранее занимал пост первого заместителя в данном министерстве.

Напомним, Александр Воронов с 12 марта возглавляет Государственное училище олимпийского резерва, которое будет базироваться в Кондопоге.