16:24, 12 Марта 2019
Роман Голубев назначен и.о. министра по делам молодежи, физкультуры и спорта Карелии
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В правительстве Карелии произошли кадровые изменения после отставки министра Александра Воронова, передает пресс-служба органов исполнительной власти.
Исполняющий обязанности главы Карелии Александр Чепик подписал указ об освобождении с должности министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Александра Воронова с 11 марта.
С 12 марта исполнение обязанностей министра возложено на Романа Голубева, который ранее занимал пост первого заместителя в данном министерстве.
Напомним, Александр Воронов с 12 марта возглавляет Государственное училище олимпийского резерва, которое будет базироваться в Кондопоге.
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