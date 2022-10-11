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Роман Петров стал главой Суоярвского округа в Карелии

Новости. Общество
14:45, 15 Декабря 2022
фото: © Правительство Карелии

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В Суоярви прошел конкурс по отбору кандидатур на должность главы Суоярвского муниципального округа, сообщили в Миннаце Карелии.

Сегодня, 15 декабря, состоялся конкурсный отбор кандидатур на должность главы Суоярвского муниципального округа. На этот пост претендовали прежний руководитель администрации района Роман Петров и Ирина Киселева. Обе кандидатуры были согласованы конкурсной комиссией на утверждение Совета Суоярвского округа.

Депутаты большинством голосов (9 из 10) выбрали на должность главы муниципального округа Романа Петрова.

Напомним, Роман Петров был назначен главой администрации Суоярвского района в июле 2019 года. Тогда все депутаты поддержали его кандидатуру.

Петров родился в Суоярви, получил два высших образования, также он прошел переподготовку по программе «Обучение команд, управляющих проектами развития моногородов». Около четырех лет он был главой Суоярвского городского поселения. В декабре 2018 года он был назначен на пост главы администрации Пряжинского района. 

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