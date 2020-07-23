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Росгвардейцев обязали представляться гражданам

Новости. Общество
21:05, 24 Июля 2020
фото: © Карельское отделение Росгвардии
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Совфед одобрил закон, обязывающий росгвардейцев представляться гражданам.

Эта обязанность будет распространяться на сотрудников, выполняющих схожие с полицейскими функции - например, при патрулировании улиц, проверке документов или выезде по вызову граждан, пишет РИА Новости.

В этих случаях сотрудник по требованию гражданина обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения, а в случае применения к гражданину ограничительных мер - разъяснить ему причину и основания их применения, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.

При этом сотрудник Росгвардии имеет право не представляться гражданам не только в случае угрозы собственной жизни, но и во время непосредственного пресечения нарушения либо преследования нарушителей.

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