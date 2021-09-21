Росгвардейцы изъяли два ствола у жителей Карелии, не обеспечивших сохранность оружия

Еще 14 единиц оружия жители Карелии сдали росгвардейцам добровольно, сообщили в пресс-службе ведомства.

За две недели сотрудники Росгвардии провели около 80 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему. Всего было изъято 2 единицы оружия.

За это время росгвардейцы составили 10 протоколов об административных нарушениях. Жители Карелии добровольно сдали 14 единиц оружия.

Ранее сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в гипермаркете Петрозаводска подростков, вскрывавших упаковки со сладостями и напитками.